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NBA總冠軍賽第3戰寫下歷史性的一幕，現任美國總統川普（Donald Trump）親臨紐約麥迪遜廣場花園（MSG）觀賽，成為美國史上首位在任內親赴總決賽現場的總統。然而，這場歷史性的現身卻意外引發「打瞌睡風波」。賽後，網路上瘋傳一段川普疑似在場邊閉眼小憩的模糊影片，ESPN知名體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）更在節目中公開放大此事，引發全美熱議。對此，紐約尼克隊老闆多蘭（James Dolan）特別出面力挺川普，澄清總統全程都非常清醒，更認證他是「真正的尼克球迷」。在這場聖安東尼奧馬刺隊與紐約尼克隊的激戰中，即將在數日後滿80歲的川普坐在包廂中，隨後被拍到疑似不敵睏意、偷偷瞇了幾分鐘的畫面。雖然流出的網路影片相當模糊、難以百分之百確定川普當時雙眼是睜開還是閉著，但已足夠讓敏感的體育圈與政壇掀起波瀾。ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）隨後更在節目上公開處刑，讓這起「總統睡覺疑雲」的討論度衝上最高點。尼克老闆上節目護航：我們整場都在聊！他精神好得很面對排山倒海的輿論，當天全程陪同川普觀賽的尼克老闆多蘭，日前在參加WFAN660電視台的談話節目《The Carton Show》時，為川普洗刷冤屈。多蘭駁斥了所有關於川普睡著的指控，並還原當時現場情況：「我整場比賽都跟他待在一起，我們兩個人從頭到尾都在聊天。他當時精神非常好、非常清醒。不管你對他的政治立場有何看法，無庸置疑的是，他是一位真正的尼克隊球迷。」多蘭強調，川普不僅沒有打瞌睡，還對比賽進程展現了高度的熱情與投入。雖然川普的蒞臨為總冠軍賽增添了前所未有的政治星光，但對於紐約當地的死忠球迷來說，元首大駕光臨卻帶來了不小的麻煩。為了確保總統安全，麥迪遜廣場花園當天啟動了堪比「美國運輸安全局（TSA）」機場級別的超高規格安檢，導致數萬名球迷進場時大排長龍、怨聲載道。更讓紐約客不滿的是，主辦單位甚至破天荒取消了行之有年的傳統，禁止球迷在MSG球場外聚集舉辦戶外看球派對，讓向來瘋狂的紐約季後賽街頭氣氛大打折扣。