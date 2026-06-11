東南亞電商龍頭蝦皮（Shopee），傳出其母公司冬海集團（Sea Limited），為了因應人工智慧（AI）轉型而展開人力精簡計畫，預計將有數百名工程師丟掉飯碗。
根據新加坡媒體《海峽時報》報導，知情人士透露，冬海集團於本週展開全球性人力精簡，約有8%的蝦皮開發團隊人員會遭殃，包括軟體工程師、品質保證（QA）、產品開發等，而且不排除還會有進一步的裁員計畫。
雖然無法完全確定冬海集團這波裁員計畫，就是與AI布局有關，但報導指出，新冠疫情期間，許多科技公司為了因應線上消費、數位服務需求量爆增而大舉招聘。疫情過後、AI浪潮興起，儘管AI的應用尚未轉化為明顯的生產力提升，但已經有很多企業都在尋求「用更少資源、創造更多價值」的方法。
現在，冬海集團加入投資AI的企業行列，而它的主要競爭對手之一，中國阿里巴巴集團，圍繞AI核心業務的競爭也是日益激烈。
報導提到，冬海集團的股價從去年9月起就不斷下跌，針對裁員傳聞，冬海集團發言人回應稱，公司會定期針對人員配置進行審查、調整，所有決定都經過深思熟慮，承諾會向所有因變動而受到影響的員工，提供過渡時期的支援。
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雖然無法完全確定冬海集團這波裁員計畫，就是與AI布局有關，但報導指出，新冠疫情期間，許多科技公司為了因應線上消費、數位服務需求量爆增而大舉招聘。疫情過後、AI浪潮興起，儘管AI的應用尚未轉化為明顯的生產力提升，但已經有很多企業都在尋求「用更少資源、創造更多價值」的方法。
現在，冬海集團加入投資AI的企業行列，而它的主要競爭對手之一，中國阿里巴巴集團，圍繞AI核心業務的競爭也是日益激烈。
報導提到，冬海集團的股價從去年9月起就不斷下跌，針對裁員傳聞，冬海集團發言人回應稱，公司會定期針對人員配置進行審查、調整，所有決定都經過深思熟慮，承諾會向所有因變動而受到影響的員工，提供過渡時期的支援。