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王義川要求民主基金會不得補助統獨活動

廖達琪：刪預算恐衝擊二軌外交

王義川嗆：會怕就好！交給韓國瑜處理

國民黨主席鄭麗文4月率團赴中舉行「鄭習會」，事後卻向台灣民主基金會申請補助，引發爭議。立法院外交及國防委員會昨（10）日審查中央總預算案外交部主管預算時，民進黨立委王義川因此提案刪除台灣民主基金會1億元預算，並強調金額「沒有退讓空間」。不過，外交部長、民主基金會副董事長林佳龍建議保留送朝野協商，王義川立刻同意，讓國民黨籍召委馬文君笑稱「這麼快」，王義川隨後發文嗆：「成功刪除預算，國民黨會怕就好！」王義川昨質詢時表示，台灣民主基金會捐助章程明定不得涉及統獨活動，鄭麗文率團前往中國，與「獨裁者」閉門會談後，還要申請民主基金會補助，「看起來就是錯」。他要求基金會未來不得補助國內政黨拿基金會經費前往獨裁國家，與獨裁者進行閉門會談，因此主張刪除1億元預算，藉此要求基金會正視相關問題。民主基金會執行長廖達琪回應，鄭麗文訪中相關單據目前尚未核銷，因該案可能涉及章程第18條第3款，也就是是否涉及統獨活動的疑義，若單據送來，基金會一定會提報董監事會處理，並已向董事長韓國瑜與副董事長林佳龍報告。她也說，未來若政黨補助款超過一定額度，會考慮送外部審查，以補足現行機制不足。廖達琪也強調，王義川提案刪除的1億元，與政黨補助款無關。依基金會章程，政黨補助總額為3000萬元，依各黨立法院席次比例分配，國民黨約1400萬元、民進黨約1380萬元、民眾黨約200萬元；即使刪除1億元，也不會影響政黨補助，反而會衝擊基金會最重要的二軌外交、國際合作及NGO補助等業務。國民黨立委徐巧芯對該提案表示「沒有意見」，稱若王義川堅持刪除，應由外交部與王義川溝通。林佳龍則表示，由於王義川也很堅持，建議這部分保留送朝野協商，王義川隨即秒答應，並事後在社群發文稱，已成功要求刪除預算，國民黨無人反對，「會怕就好！」，就看民主基金會董事會怎麼討論，也就是等看韓國瑜會不會刪除鄭習會的錢。