2026 年 FIFA 世界盃明（12）天點燃戰火！本屆首度擴編至 48 隊，連人口僅 15.6 萬的小國古拉索（Curaçao）都奇蹟晉級，台灣卻再度淪為純觀眾。這股熱潮也讓 PTT 網友發文惋惜：「台灣沒發展足球是不是很遺憾？」不少內行人更指出，看著日韓在世界舞台發光，其實許多人不知道台灣足球過去「真的贏過韓國」，甚至曾連續兩屆把韓國踩在腳底下、稱霸亞洲！

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🟡 連兩屆痛擊韓國！台灣足球曾傲視亞洲的黃金盛世

回顧歷史，中華男足在 1950 年代迎來黃金盛世。由傳奇球王李惠堂領軍、集結頂尖名將的藍翼軍團，在 1954 年馬尼拉亞運金牌戰中，以 5 比 2 痛擊韓國隊定江山；四年後的 1958 年東京亞運，雙方聯手殺進金牌戰，中華隊歷經延長賽血戰，最終以 3 比 2 再度氣死南韓，蟬聯亞洲冠軍。

▲本屆世界盃亞洲共有9支球隊躋身會內賽，包含伊拉克、日本（圖中）、韓國與澳洲等強權。對比1950年代曾連兩屆在決賽痛擊韓國奪冠的中華隊，昔日亞洲霸主如今只能作壁上觀。（圖／美聯社／達志影像）
▲本屆世界盃亞洲共有9支球隊躋身會內賽，包含伊拉克、日本（圖中）、韓國與澳洲等強權。對比1950年代曾連兩屆在決賽痛擊韓國奪冠的中華隊，昔日亞洲霸主如今只能作壁上觀。（圖／美聯社／達志影像）
當年連日韓都望塵莫及的亞洲霸主，如今 FIFA 世界排名卻跌至第 166 名，本屆資格賽更吞下「6戰全敗」慘況。內行人直指，台灣足球之所以發展不起來，卡在兩大難以跨越的結構性硬傷：

硬傷一：聯賽半職業化，環境留不住頂尖人才

台灣目前最高層級的「企業甲級足球聯賽」仍屬於半職業性質，市場關注度與企業資源被棒、籃球全面瓜分。在台灣踢球缺乏保障，頂尖球員薪水與一般上班族無異，甚至得面臨球隊隨時解散的危機。網友更無奈自嘲：「天才球員如果生在台灣，最後可能都去科技廠輪夜班了。」在缺乏健全職業環境與薪資誘因下，青訓體系在國中之後便嚴重斷層

硬傷二：缺乏本土足球文化，硬體設施全面落後

鄰近的日本、韓國早已建立起深厚的百年足球文化，近年快速崛起的越南與印尼也透過大舉投資青訓與外援政策超車台灣。反觀台灣，普遍缺乏觀賽風氣，基層高標準的足球場地、基礎設施更是嚴重不足，連最基本的足球門框都一位難求。當一個國家「四年才瘋一次世界盃」，平日卻毫無產業與文化支撐，體育政策的缺乏讓台灣足球與世界主流的距離被越拉越遠。

▲英超巨星孫興慜（圖）大放異彩的背後，是韓國深厚的足球文化與健全青訓。反觀台灣基層軟硬體全面落後，難以孕育出世界級的頂尖人才。（圖／美聯社／達志影像）
▲英超巨星孫興慜（圖）大放異彩的背後，是韓國深厚的足球文化與健全青訓。反觀台灣基層軟硬體全面落後，難以孕育出世界級的頂尖人才。（圖／美聯社／達志影像）
🟡 不是四年才瘋一次！台灣足球重返榮光需「世代級」長期改革

足球不是一蹴可幾的運動。」足壇內行人直言，世界盃名額擴編對基礎扎實的國家是契機，對台灣卻像是一面照出硬體、青訓與政策落後的殘酷鏡子。台灣足球若想重返往日痛擊韓國的榮光，樂觀估計仍需要至少「兩至三個世代」的長期策略改革。在明晚熱情迎接世界盃強權交鋒的同時，綠茵場外的台灣足球，更需要大眾與政府投向更多的關注與實質資源。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...