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美國股市週三再度走跌，美國總統川普警告伊朗「拖延談判太久」，並揚言將對伊朗展開更猛烈攻擊，市場恐慌情緒迅速升高，VIX飆升超11%，四大指數全數走低，其中費半指數跌逾3%，再加上台指期夜盤下跌752點，拖累台北股市今（11）日開盤下跌53.33點、來到43172.21點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.23點、來到405.68點。今日開盤量大強勢個股：華邦電、國巨*、國碩、國建、至上；開盤量大弱勢個股：友達、聯電、仁寶、泰金寶-DR、南亞科。權值股多數走低，權王台積電今日開盤下跌10元、來到2240元；聯發科開盤下跌70元、來到4085元；台達電開盤下跌30元、來到2170元。美國勞工統計局公布，5月消費者物價指數（CPI）年增4.2%，創三年來最高，符合市場預期，月增0.5%，同樣符合預估。5月核心CPI月增0.2%，低於市場預估的0.3%，年增率為2.9%，雖符合市場預期，但仍高於聯準會2%的通膨目標。在一架美軍阿帕契直升機遭擊落後，美伊雙方連夜互相發動攻擊，市場原先對和平談判的期待再度降溫，盤中市場情緒進一步惡化，川普警告伊朗「拖延談判太久」，並揚言美軍「非常猛烈」打擊伊朗。美股四大指數全數走低，道瓊指數下跌953.33點，或1.87%，收49918.78點，那斯達克指數下跌509.32點，或1.98%，收25169.50點，標普500指數下跌119.66點，或1.62%，收7266.99點，費半指數大跌451.35點，或3.57%，收12206.46點。台股ADR多收黑。台積電ADR大跌4.48%，日月光ADR下跌2.22%，聯電ADR下跌4.93%，中華電信ADR上漲1.04%。台指期夜盤走勢震盪，終場下跌752點或1.73%，收在42615點，台積電期貨盤後下跌30元或1.33%，收在2230元。