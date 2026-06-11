我是廣告 請繼續往下閱讀

沉寂多年的天母捷運議題再度浮上，台北市府宣布重啟規劃並預計7月送件評估。信義房屋專家指出，若捷運順利推動，天母圓環商圈有望擺脫近年店面空置困境，忠誠路二段、天母東西路及中山北路七段房價也將出現進一步拉升空間。信義房屋天母忠誠店專案經理游雅嵐表示，早在數十年前，忠誠路、德行東路口一帶就曾規劃捷運，當時規劃採高架形式，因地方反彈聲浪大，最後不了了之，「很多老天母居民當時會舉布條抗議，認為高架捷運會破壞忠誠路原本整齊、綠意濃厚的街景。」如今捷運議題再度浮上檯面，當地居民看法仍相當兩極。部分資深居民認為，天母開車族居多，生活機能成熟，即使沒有捷運也不影響日常生活，也擔心未來施工將帶來長達十年的交通黑暗期，衝擊沿線店家生意與居住品質。相較於上一代，年輕族群與在地二代對捷運接受度明顯提高。游雅嵐指出，近年不少中產家庭的下一代，即便家中有車，仍偏好居住在交通便利、生活機能成熟的捷運周邊，尤其國高中生通勤需求增加後，捷運的重要性會更明顯。游雅嵐分析，若未來捷運設站，第一波受惠區域可望落在天母圓環商圈、天母東西路與忠誠路沿線，有助提升店面出租效益與商圈人流，不少地主會期待，若捷運進來後，能帶動商圈重新繁榮，房子也會變得更好出租。她觀察，天母商圈過去的重心集中在中山北路七段圓環周邊，包括雙聖、溫蒂漢堡等知名店家都曾聚集於此，但隨著台北捷運芝山站通車後，商圈逐漸往捷運站周邊移轉，導致圓環商圈相對冷清，近期甚至出現店面空租數年的情況，像天母西路、中山北路七段部分店面，都面臨空置壓力。目前天母圓環商圈的中山北路七段邊陲處仍以屋齡較高的華廈、公寓為主。游雅嵐表示，老華廈單價約落在每坪60至70萬元，部分條件較普通物件仍有5字頭行情；經外牆拉皮整理、條件較佳者，則可站穩6字頭。忠誠路巷弄內的公寓產品，也因居住環境佳、高綠覆率受到不少自住客青睞，三、四樓產品中樓層仍具一定市場支撐。游雅嵐認為，若未來捷運拍板定案，忠誠路二段房價仍有進一步拉升空間，尤其靠近預定捷運站點周邊，增值潛力將更明顯。整體而言，天母具備成熟生活圈、國際學校資源與低密度居住環境，若未來再補上捷運交通建設，將有望進一步提升區域競爭力。