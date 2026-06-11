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NBA總冠軍賽第4戰今（11）日繼續在紐約麥迪遜廣場花園（MSG），不僅場內紐約尼克與聖安東尼奧馬刺的對決白熱化，場邊更是星光熠熠。流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）此役驚喜現身觀眾席，瞬間成為全場最吸睛的焦點。天后降臨引發轟動外，美國知名娛樂媒體《Page Six》更爆出震撼彈，指出泰勒絲與未婚夫、NFL球星凱爾西（Travis Kelce）預計在今年7月3日，直接租下這座「世界上最著名的體育館」舉辦超過千人參加的世紀婚禮。這場關鍵的G4大戰攸關尼克能否取得3：1的聽牌優勢。長年居住在紐約的泰勒絲，前一天才剛在洛杉磯出席電影《玩具總動員5》的首映會紅毯，今日立刻馬不停蹄飛回紐約，身穿尼克隊的球衣T-Shirt，與好友海姆樂團一同現身第一排觀賽。消息人士向《Page Six》透露：「泰勒絲是死忠的尼克球迷，她非常渴望到現場為球隊加油。」有趣的是，泰勒絲的未婚夫凱爾西今日並未現身。身為克里夫蘭騎士隊鐵粉的他，前陣子才剛與泰勒絲朝聖東區決賽尼克對決騎士的大戰；而今日之所以缺席總決賽，是因為他正卡在堪薩斯酋長隊的強制迷你訓練營中，無法抽身陪天后看球。除了泰勒絲之外，今日的麥迪遜廣場花園簡直是好萊塢頒獎典禮現場。頭號超級大鐵粉、名導史派克李（Spike Lee）一如往常穿戴整齊現身；「甜茶」夏勒梅（Timothée Chalamet）也帶著熱戀中的名媛女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）低調入座，這已經是甜茶連續4場總決賽到場。此外，好萊塢喜劇巨星班史提勒（Ben Stiller）再度拿著iPhone瘋狂捕捉球員熱身畫面，據傳他正在現場拍攝一部關於尼克隊的紀錄片。場邊大咖還包括海莉（Hailey Bieber）、山德勒（Adam Sandler）、喜劇泰斗辛菲爾德（Jerry Seinfeld）、洛克（Chris Rock）以及名嘴法隆（Jimmy Fallon），連嘻哈大老肥喬（Fat Joe）也到場助威。更讓紐約老嘻哈迷瘋狂的是，傳奇饒舌天團「武當幫」今日在中場休息將破天荒大團圓登台表演。相較於上一戰有現任總統川普蒞臨、安檢引發民怨，今日天后泰勒絲的降臨讓尼克球迷相當開心。尼克隊在聖安東尼奧作客時搶下2連勝，未料回到主場第3戰卻踢到鐵板，今日在滿場好萊塢大咖與天后的加持下，尼克勢必要奪下這場關鍵勝利。若尼克能順利捍衛主場，將是他們睽違53年來最接近總冠軍的歷史時刻。