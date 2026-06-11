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麥當勞：買一送一！年中慶優惠菜單一覽

必勝客：比買一送一便宜！天天大披薩199元 外帶買1送5

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▲必勝客比買一送一便宜！天天大披薩199元 外帶買1送5。（圖／必勝客提供）

達美樂：下殺4折起披薩優惠！免費送熔岩可可馬芬

拿坡里：派對Pizza塔開賣！買披薩送炸雞「比買一送一便宜」

肯德基：買一送一！蛋撻禮盒199元、炸雞桶299元

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▲肯德基買一送一！蛋撻6入199元、炸雞桶299元。（圖／肯德基提供）

漢堡王：買一送一優惠券！15個雞塊99元加碼

頂呱呱：買一送一！世界盃應援桶69折

繼光香香雞：買香香炸雞享「半價加購」優惠！

三商炸雞：比買一送一便宜！2脆皮大雞排+6炸雞桶299元

摩斯漢堡：蒟蒻禮盒買一送一！端午優惠到6月底

酥炸杏鮑菇」、「玉米白醬可樂餅」；6月18日則有「柑橘雞腿堡」，100%還原果汁無加糖「MOS葡萄汁」與「MOS蘋果汁」上市。



6月18日至7月22日，摩斯套餐飲品升級優惠！凡點購任一套餐，加價19元套餐飲品可升級為期間限定「紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶」（4擇1）。



摩斯漢堡推薦，「蒟蒻禮盒買一送一」優惠價600元（原價1200元；15入／箱）！蜂蜜檸檬／葡萄口味可選，每箱加39元可升級冬瓜檸檬／蘋果鳳梨口味，數量有限，送完為止。



▲摩斯漢堡夏季新品「柑橘雞腿堡」。（圖／摩斯漢堡提供）



2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）將於台灣時間6月12日開打，「買一送一」吃麥當勞、肯德基、漢堡王、頂呱呱、摩斯漢堡，「比買一送一便宜」開搶必勝客、達美樂、拿坡里、三商炸雞，還有繼光香香雞半價一覽。應援足球賽事，爽吃麥當勞APP全球版最新優惠券！買炭燒秘醬系列超值全餐「免費送炭燒風味秘醬」一盒（可重複兌換）◾️單點38元中杯飲品買一送一◾️單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一◾️單點焦糖奶茶（冰）買一送一◾️單筆消費滿100元「免費送4塊麥克雞塊」◾️買任一分享盒「免費送中薯」◾️買麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」◾️歡樂送限定買任一分享餐「免費送6塊麥克雞塊」◾️買超值全餐「現折10元」◾️買早餐套餐「現折10元」麥當勞M Point點數回饋品項兌點全面8折優惠；新增麥香雞、麥香魚單點與套餐供選擇（主餐搭配中杯可樂＋中薯）。單點香草／草莓風味奶昔「買一送一」奶昔限定店專屬（可重複兌換）。買麥當勞隨身輕巧購物袋「免費送小薯」（可重複兌換）。買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠。看足球賽最想配披薩優惠應援！◾️即日起至6月21日，吃巧克力QQ球／韓式海鮮煎餅／金酥蟹薯薯，59元起。◾️即日起至6月15日，外帶買大披薩，送2個小披薩＋副食5選2＋可樂1.25L（若小披薩選擇410(含)以上需另外加價）。◾️即日起至6月18日，外帶吃熱帶鳳梨海鮮總匯披薩、BBQ黃金嫩雞披薩。◾️即日起至6月18日，「指定口味一個大披薩＋黃金和風鱈魚塊5塊＋巧克力QQ球5顆＋酥炸嫩雞球1份。◾️即日起至6月15日，必勝客官網、PK APP，會員單筆消費商品券組」、滿800元「免費送800元商品券組」。◾️即日起至6月29日，外帶「小披薩買1送2」特價445元起、外帶「大披薩買1送3」包含副食＋可樂特價565元起個人披薩「買2送1」3入特價218元起、「BBQ烤雞（4翅4腿）」特價189元（原價229元）。（搶完即止）：◾️（最高原價95元）◾️（任選指定口味，最高原價395元）◾️13吋大披薩超澎派3套組618元（相當於31折，最高原價1980元）達美樂最新披薩優惠，即日起至6月28日：◾️到達美樂全台門市消費購買披薩並出示學生證，即可免費獲得「熔岩可可馬芬」1個。◾️下殺4折起，2個大披薩特價598元、3個大披薩特價799元、6個大披薩特價1500元。拿坡里表示，全新推出創意鹹食點心「派對Pizza塔」，把大家熟悉的海鮮、夏威夷、地中海漁夫、燻雞、臘腸、墨西哥6款經典披薩，濃縮成一口大小的美味。最新拿坡里速食優惠，即日起至6月30日：◾️「拿坡里派對Pizza塔」特價249元（原價330元）◾️「6塊烤雞+2塊烤腿排塊」特價199元（原價520元）◾️平日15點前「買小披薩送2塊炸雞」特價169元（原價420元 ）肯德基最新優惠應援足球賽事，門市現場、外送、車道取餐都爽吃：◾️即日起至6月15日，優惠代碼「50483」激省7雞桶「咔啦脆雞 x 7」特價299元。◾️即日起至7月6日，優惠代碼「50484」6入原味蛋撻，特價199元即日起至6月29日：◾️8塊上校雞塊「買一送一」特價98元（原價196元）◾️就要吃堡餐「咔啦雞腿堡＋中薯＋蛋撻＋中可樂」特價149元（原價236元）◾️獨享雙雞餐「咔啦脆雞＋青花椒香麻脆雞＋小薯＋綠茶」特價139元（原價223元）◾️炸雞桶買1送3「咔啦脆雞6塊＋小薯＋蛋撻2個＋可樂2杯」420元（原價631元）（搶完即止）：◾️6月5日限定！618全家餐「脆雞12塊＋QQ球2份＋蛋撻2個＋雞塊8個＋薯條2份＋可樂4杯」618元（相當於4折，原價1456元）◾️6月12日限定「青花椒麻脆雞」特價18元（原價78元）◾️6月17日限定「咔啦雞腿堡」特價18元（原價95元）◾️6月18日限定「原味蛋撻」特價6元（原價49元）史上最低折數！◾️6月26日限定「咔啦脆雞」特價18元（原價71元）漢堡王即日起至6月30日，開吃「稅後省一波」全新優惠券：◾️◾️「華鱈魚堡＋雙起士牛肉堡」、「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「洋蔥圈烤牛堡＋脆洋蔥牛肉堡」都特價99元。◾️「雙起士牛肉堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」特價109元。◾️2份「薯條」89元、2份「雞薯條」89元、2份「辣薯球」89元、15塊雞塊99元。◾️「Q彈海老堡＋脆洋蔥牛肉堡」129元、「勁濃培根烤腿堡＋花生培根牛肉堡」139元。頂呱呱即日起至6月14日開吃「呱張省優惠券」優惠活動，力挺世界盃攜手中華電信推出「精采應援桶」：◾️可口可樂系列飲品、功夫茶系列飲品、地瓜薯條、波浪薯條。◾️：「辣味雞翅2隻」89元、「呱呱包2入」99元、「原味炸雞2塊」109元、「雞脖子2份」109元、「辣味炸雞2塊」129元等。◾️「原味雞腿＋甜甜包＋40元飲品」89元、「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲品」99元、「呱呱雞排＋40元飲品」129元等。◾️中華電信指定消費送優惠券可兌換券：原味炸雞3塊＋原味雞腿3隻＋呱呱雞柳條1份＋地瓜薯條(小)1份＋阿勇雞塊4入1份＋甜甜包2入1份＋國家配餐1份（3選1：墨西哥辣味雞翅／德式香腸捲／波浪薯條）、可樂曲線瓶1.25L。繼光香香雞表示，今6月11日至6月28日，全台門市購買「香香炸雞XL」，可享「半價加購」優惠，「魚板串」特價20元、「迷你吉拿棒」25元、「樂薯（原味）」特價33元、「雞皮」特價33元、「墨魚甜不辣（海苔）」35元、「蒜脆杏鮑菇」特價39元、「十三香三角骨L」65元、「阿根廷魷魚L」特價93元。提醒大家，桃機二航內、北湖口、動物園門市不參與，商品供應以門市實際狀況為主。三商炸雞最新速食優惠：◾️即日起至6月24日，「買6塊炸雞桶送脆皮大雞排2份」特價299元（原價628元），全台門市內用或外送可享，外送平台不適用。◾️即日起至6月24日，「脆皮大雞排」特價89元（原價119元），現省30元。◾️「脆皮大雞排＋原味薯霸＋迷你可樂」特價149元（原價217元）。摩斯漢堡表示，夏季新品開吃「蒲燒鰻珍珠堡」、「