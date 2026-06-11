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白衣男子自稱中國人嗆：台灣變香港

八炯質疑：現場怎沒掛國旗？

國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，並於美東時間8日出席紐約智庫亞洲協會（Asia Society）座談活動，分享今年4月與中國國家主席習近平會面的心得，並重申習近平理解台灣人民選擇不同社會制度。不過，活動進入問答環節時，一名身穿寫著「擁抱共產黨，台灣變香港」白T、自稱來自中國的男子當場批判中國是獨裁社會，讓現場氣氛一度緊張，該名男子隨後被其他觀眾怒罵，並被請離出場。根據網紅「八炯」昨日（10）日在社群平台Threads上分享的影片，鄭麗文講座上一名男子穿著印有「擁抱共產黨，台灣變香港」字樣的上衣起身發言，並表示自己來自中國大陸，他直言，自己很清楚為什麼中國準備武力攻占台灣，因為中國是獨裁社會，習近平是獨裁者，而台灣是民主社會，中國則是獨裁社會。該男子發言後，現場部分人士明顯不滿，隨即以英文、中文要求他停止發言，也有人高喊「Shame on you！」場面一度混亂。男子則繼續向台上的鄭麗文喊話，並轉身展示上衣背後「擁抱共產黨，台灣變香港」的標語，還對鄭麗文說「For you，明白嗎？」隨後便遭現場工作人員帶離會場。而面對突如其來的嗆聲，坐在台上的鄭麗文並未正面回應，只是面帶微笑並整理衣襟，神情略顯尷尬。該影片一出引起網友熱議，八炯也質疑道：「鄭麗文訪美講座遭到中國人痛罵，鄭麗文不敢回答，台下一堆小粉紅、跟國民黨員支持習近平，然後現場開放小粉紅的講座，沒有中華民國國旗，為啥？」