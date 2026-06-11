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聖安東尼奧馬刺隊的超級新星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama），憑藉著前所未見的身高與外線天賦震撼全聯盟。然而，金州勇士隊的明星前鋒、同時也是前最佳防守球員得主格林（Draymond Green），日前在體育節目中對這名年輕巨星提出了相當犀利的建言。格林直言，如果文班亞馬想要讓自己的統治力更進一步，就必須學會「不要總是在外線游走」，因為當他在外線出手時，對防守球員來說就已經贏了。格林在節目中談到了防守文班亞馬時的心得，他表示：「他確實是一名出色的投手，但當你在場上選擇投三分、投中距離的時候，這個回合的勝利其實就已經屬於我這個防守人了。」在格林看來，當對手是像文班亞馬這樣擁有毀滅性身材優勢的球員時，防守者的首要目標就是阻止他接近禁區。格林進一步解釋道：「不管你最後這球是投進還是投不進，其實對我來說都沒那麼重要。只要你選擇在外面出手，我就算贏了，因為你沒有選擇去籃下完成那個命中率可能高達85%的絕對進攻機會。」格林這番看似稍微帶點挑釁意味的言論，實則切中了當前現代籃球與文班亞馬球風發展的核心痛點。分析格林這番話的背後邏輯，主要基於以下關鍵。文班亞馬擁有超過220公分的身高與驚人臂展，當他深入禁區時，幾乎沒有人能阻擋他進行灌籃或高效率的籃下終結。在籃下，他的命中率是極具毀滅性的；但如果他選擇待在外線，無論他的手感多好，中遠距離跳投的期望值（命中率大約在30%至40%之間）都遠遠無法與在禁區的命中率相比。防守者寧願賭他的外線手感，也不願讓他在禁區輕鬆得分。當一個體型如神獸般的球員甘願留在外線當射手時，對手就不需要派出內線大閘去禁區協防，這反而減輕了對方的防守壓力。如果文班亞馬能頻繁衝擊禁區，不僅能造成對手陷入犯規麻煩，更能迫使對方防線縮小，進而為馬刺隊的外圍射手創造出真正的空檔。格林作為頂級防守大師，深知「把威脅推離籃下」就是防守成功的核心。這番經驗之談，無疑是格林給予這位未來聯盟第一人最具價值的「震撼教育」。文班亞馬未來如何在「靈活的外線身手」與「禁區的絕對統治力」之間找到完美平衡，將決定他能否真正蛻變成帶領馬刺重返榮耀的終極奪冠核心。