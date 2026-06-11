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NBA休賽季最受矚目的自由球員動向再起波瀾。現年41歲的聯盟看板球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），據悉將在即將到來的自由市場中向洛杉磯湖人隊索要一份「頂薪合約」。這一消息若屬實，恐將為詹姆斯與湖人的續約談判投下震撼彈，也讓積極尋求補強、力圖為柯瑞（Stephen Curry）延續爭冠窗口的金州勇士隊，看到了介入搶人的機會。根據NBC Sports記者庫爾特·海林（Kurt Helin）報導，詹姆斯及其經紀人瑞奇·保羅（Rich Paul）預計將明確向湖人球團提出頂薪報價的需求。若湖人因考量薪資空間而無法滿足此要求，詹姆斯陣營將進一步要求球團提供詳細的財務規劃書，說明湖人打算如何運用省下的預算來提升陣容競爭力。這番表態被視為詹姆斯對湖人建隊方針的最後通牒。雖然外界曾一度認為詹姆斯續留洛杉磯是「必然的結果」，但隨着湖人高層對頂薪合約態度保留，詹姆斯離開洛杉磯的可能性已大幅增加。看準詹姆斯可能與湖人分道揚鑣的契機，金州勇士隊已展現強烈企圖心。知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目中指出，勇士隊是詹姆斯離隊後的頭號潛在下家。勇士隊不僅看重詹姆斯與柯瑞、格林（Draymond Green）以及總教練柯爾（Steve Kerr）之間的深厚私人情誼，更擬定了一套「家庭友善」的招募計畫，試圖讓詹姆斯在職業生涯末期能兼顧家人與爭冠目標。據 NBA 記者傑克·費雪（Jake Fischer）透露，勇士內部對於「詹姆斯+柯瑞+格林+巴特勒（Jimmy Butler）」的四巨頭陣容充滿信心，即便勇士上賽季僅拿下 37 勝，他們仍深信只要集結這批球星，就能瞬間變回奪冠大熱門。這場爭奪戰的另一關鍵人物是柯瑞（Stephen Curry）。38 歲的柯瑞將於今年 8 月獲得簽署續約合約的資格，據悉他正耐心等待勇士隊的補強動作，再決定是否將職業生涯剩餘時光完全奉獻給舊金山。對於詹姆斯而言，這可能是他職業生涯最後一次的重大決定。隨著湖人與詹姆斯在合約金額上產生分歧，這場圍繞在聯盟史上得分王身上的轉隊大戲，勢必將在未來數週內持續升溫。對於尋求在生涯最後階段再添一冠的詹姆斯，究竟會選擇留在洛杉磯進行最後的博弈，還是投奔灣區與好友共組超級艦隊，全世界球迷都在屏息以待。