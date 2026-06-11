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NBA總冠軍賽第4戰今（11）日於紐約麥迪遜廣場花園（MSG）火爆開打，前幾場累積的肢體衝突與恩怨情仇，在第一節就徹底引爆。聖安東尼奧馬刺隊的超級神獸文班亞馬（Victor Wembanyama），首節在進攻端予取予求。其中尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）在難以招架的情況下心態大崩潰，竟當場賞了文班亞馬一記拐子，當場被裁判透過重播升級為一級惡意犯規。而文班亞馬隨後毫不客氣地狂噴垃圾話，嘲諷對手完全被自己摸透了。本場比賽開打前，紐約球迷與尼克全隊才因文班亞馬先前的推人動作未受罰而群情激憤。開賽後，雙方高個子的肉搏強度直接拉滿。第一節比賽進行到中段，尼克隊中鋒羅賓森在一次進攻中動作過大，右肘直接狠狠擊中文班亞馬的頸部與喉嚨。文班亞馬當場痛苦倒地，裁判第一時間立刻吹判進攻犯規。然而，由於該肢體動作極具危險性，裁判隨後走向場邊觀看慢動作重播，認定羅賓森的動作非籃球正常範疇，具有不必要的危險肢體接觸，當場將判決升級為一級惡意犯規。面對尼克隊的粗暴犯規，年僅22歲的文班亞馬展現出極其強悍且冷血的反派氣場。美國知名體育媒體《Legion Hoops》隨後在社群平台X上曝光了火藥味十足的一幕。文班亞馬在站上罰球線前，一邊冷笑一邊對著羅賓森狂噴垃圾話叫陣：「我已經鑽進你的腦裡了！（I'm in your head!）」這句充滿挑釁的垃圾話，瞬間在社群引發瘋傳，許多球迷紛紛直呼：「Wemby飾演的反派角色讓我非常著迷，我超愛」、「這簡直就是頂級反派的氣場」、「被打了一拳後立刻開始心理戰，這簡直是外星作業系統的巔峰之作」。嘴上功夫了得，文班亞馬的功夫更硬。在穩穩將惡意犯規的兩次罰球全數命中後，黑衫軍馬刺隊已經取得39：20的瘋狂領先。隨後第一節決戰終了，馬刺隊反客為主，在客場以41：22徹底痛宰尼克隊，單節狂勝將近20分。整個第一節，馬刺外線火力全開轟進6記三分球；反觀尼克隊在鐵血防守下全隊手感冰冷，單節投籃竟然只投進5球。馬刺光是單節投進的三分球數，就比尼克全隊投進的總球數還要多，比賽完全呈現一面倒的局勢。其中，文班亞馬第一節手感燙到發紫，單節7投5中，包含一記不合常理的高難度三分球、外加罰球2投2中，單節瘋狂肆虐13分、3籃板、1助攻、1阻攻。