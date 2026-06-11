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▲加興企業盧智源營運長(前排左四)，以商管學院精湛大師身份回母校分享人生經驗.（圖／嶺東科大提供） (466.83 kb)

為強化產學接軌與人才培育，嶺東科技大學偕同嶺東中學前往台灣化妝品包材製造大廠加興企業參訪交流，雙方針對人才培育、創新創業及產品設計等議題交換意見，並規劃未來合作方向，盼透過資源整合，培養符合產業需求的專業人才。創立於1967年的加興企業，深耕化妝品容器及包材領域近60年，提供從設計、開發到生產的一條龍服務，，成為眾多國際知名品牌的重要合作夥伴，被業界譽為「化妝品界的台積電」。近年來，企業亦積極投入永續發展，取得國際永續與碳管理認證（ISCC PLUS），推動綠色製造與低碳轉型。此次交流由加興企業營運長盧智源接待。身為嶺東中學校友的他表示，企業發展有賴人才與創新持續投入，希望透過與學校合作，將產業實務經驗帶入校園，協助學生提早了解產業需求與職場趨勢。雙方達成初步合作共識，將由加興企業與嶺東科技大學設計時尚學院共同規劃產品包裝設計競賽，透過實際產業命題，引導學生結合理論與實務，提升設計創新能力及市場敏銳度。此外，企業也將分享創業及經營經驗，協助學校推動創業輔導與相關資源鏈結，鼓勵學生培養創新創業精神。嶺東科技大學校長陳仁龍表示，加興企業在產業發展及永續經營方面具備豐富經驗，此次交流不僅深化校企合作關係，也為未來在人才培育、產品創新及研發合作等領域奠定基礎。學校將持續透過產學合作模式，提升學生實務能力與國際視野，縮短學用落差。校方指出，面對產業快速變遷與人才需求轉型，透過企業與學校攜手合作，不僅有助學生累積實務經驗，也能讓企業提早接觸並培育優秀人才。未來雙方將持續深化合作，打造兼具創新、實務與永續發展的人才培育平台，共同為產業發展注入新動能。