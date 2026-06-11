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2026年NBA總冠軍賽第四戰持續在紐約麥迪遜廣場花園進行，陷入背水一戰的紐約尼克不僅場上表現低迷，防守動作更引發巨大爭議。第二節一次爭搶地板球過程中，尼克後衛阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）竟直接抱住馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）單腳將其拉倒，宛如摔角場面的動作震驚全場，但裁判經過檢視後竟僅判處普通犯規，引發美國媒體與球迷熱議。當時第二節剩下10分45秒，馬刺已經以47：25大幅領先。阿爾瓦拉多在一次地板球爭搶中直接抓住文班亞馬腿部，將身高224公分的法國巨塔拉倒在地。裁判第一時間吹判爭球犯規，隨後進入官方檢視程序，外界普遍認為有極高機率升級為一級惡意犯規（Flagrant Foul）。然而經過回放審查後，裁判最終維持普通犯規判決，沒有追加惡意犯規處罰，讓現場一片譁然。美國媒體也毫不留情開酸。《The Athletic》記者瓊斯（Jason Jones）直接在社群表示：「阿爾瓦拉多那記單腳抱摔（single-leg takedown），看來他一定是摔角迷。」另一名記者巴拉赫尼（Esfandiar Baraheni）則直言：「那百分之百就是惡意犯規，阿爾瓦拉多根本對文班亞馬使出了摔角招式。」《The Athletic》資深記者沃庫諾夫（Mike Vorkunov）則諷刺表示：「尼克斯試圖對文班亞馬使用當年的『喬丹法則』，結果卻把他變成了喬丹本人。」事實上，尼克全場對文班亞馬的防守動作都相當強硬。稍早甚至還出現拉腿、肘擊頸部等爭議畫面，讓不少媒體質疑球隊是否因前一戰不滿裁判吹判，而刻意提高身體對抗強度。《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）便指出：「尼克想要粗暴對付文班亞馬的計畫，現在看起來正嚴重反噬自己。」反觀馬刺完全沒有受到影響，在福克斯（De'Aaron Fox）持續火燙發揮帶領下，球隊外線火力全開，一度取得本屆總決賽首次超過20分的領先優勢。截至第二節中段，雖然尼克斯靠著唐斯（Karl-Anthony Towns）搶下進攻籃板完成「2+1」追至28：48，但整體氣勢仍被馬刺牢牢掌控。