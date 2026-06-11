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民眾黨團提案修《刑事訴訟法》，擬刪除羈押要件中「勾串共犯或證人之虞」文字、停止夜間問訊，被質疑是替因京華城圖利案被判刑17年的前主席柯文哲解套，藍委翁曉玲也提案修法，將羈押期限限縮。對此，法務部次長黃謀信直言，倘若刪除串供，將嚴重影響後續依托咪酯的追查；羈押縮短的話，對於檢警追緝犯罪有嚴重影響；不能夜間問訊，相關證據可能會利用夜間滅失、被告會逃亡。立法院司法法制委員會今審查《刑事訴訟法》修法草案，黃謀信會前指出，根據實務統計，目前整個核准羈押的案件裡面，詐欺、毒品佔了將近八成比例，如果未來羈押事由刪除串供證的話，將會嚴重影響後續依托咪酯的追查，以及有關打詐案件進行。對司法檢察實務來講，影響非常非常大，會影響國家未來毒品及打詐的肅清及追查。對於翁曉玲提案將羈押時間縮短為偵查中1個月、審判中2個月、延長羈押不得超過1個月，黃謀信說，目前羈押是從被告被逮捕拘禁開始起算，至於搜索，並不是被告身體被逮捕拘禁，如果從逮捕拘禁開始起算 24 小時，將會對目前檢警共有 24 小時追緝犯罪產生非常嚴重影響，也不符合刑事訴訟法上面的原理跟原則。另外對於民眾黨提案說停止夜間訊問一事，黃謀信直言，因為檢察官偵查案件是浮動的狀態，常常有些案件因為有串供證、滅證之虞，必須要夜間就進行保全被告證據，所以檢察官必須要在夜間偵訊，如果未來不能在夜間偵訊的話，恐怕相關被告、證據，會利用夜間滅失、被告會逃亡。翁曉玲提案案由說，為保障犯罪嫌疑人或被告之人權，有縮短偵查及審判羈押期限之必要，提案修法，偵查中羈押期間不得逾一月，審判中不得逾二月，延長羈押期間，偵查及審判中均不得逾一月。民眾黨團提案則要求，刪除現行第101條「有勾串共犯或證人之虞」的羈押事由，明定「無其他替代手段」且有「具體」事實足認為有逃亡或滅證之虞，才得以羈押；修正93條訊問後認為羈押必要者，應「從禁止離去或命令在場」開始計算24小時；第103條要求不得夜間訊問等。