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《鐵拳教育》反映老師悲哀 籲強化教權保護機制

韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，網友紛紛在社群平台上標記賴瑞隆，未料相關留言卻遭封鎖。對此，對手、藍委柯志恩今（11）日表示，如果有惡劣言語到她那邊留言，她可能也會採取同樣措施。她並認為，該劇反映許多老師在不友善校園環境中的壓抑與壓力，教育部應更積極改善教學環境，強化教權保護，讓老師能在更友善、安全的環境中發揮教育熱忱。針對賴瑞隆傳出封鎖網友留言，柯志恩今受訪表示，她不曉得，但其實如果有很多惡劣的言語到她那邊，她可能也會採取同樣的措施，每個人處理的方法是不一樣的。這部劇就是反映出校園對於老師的一個不友善，至於到候選人那邊去留言，這是個人所做的事情，她反而沒有太關注這樣的狀況。至於談到《鐵拳教育》戲劇內容，柯志恩提到，她認為《鐵拳教育》可能讓非常多線上老師覺得有點悲哀、有點淒涼，但是又覺得也滿爽的。因為他們在這個環境當中，其實壓抑了非常多，環境對他們的不友善，讓他們有非常多壓力沒有辦法宣洩。對我們來說，我們認為它不只是一個娛樂性質的影片，它其實說出了非常多老師內在的壓抑。柯志恩說，看到這樣的劇，他們真的很希望能夠有一個所謂「教權保護」的部分，來紓解他們目前所處比較惡劣的環境。所以她認為，教育部應該對目前所有教學環境、校園的不友善，有一個更積極的做法，像她於「校事會議」提出的一些改革，包括老師是否有其「離線權」？老師面臨「濫訴」的部分，是不是有更好的機制能夠保護他們？種種部分，其實就是希望教育部能夠對老師目前所處的環境有更友善的對待，讓老師得到一個更可以發揮自己教育熱忱的空間。