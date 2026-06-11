我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA總冠軍賽爭議持續延燒！第三戰最後時刻，聖安東尼奧馬刺「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）在一次防守回合中，直接將紐約尼克當家控衛布朗森（Jalen Brunson）推倒在地，但裁判不僅當下未吹犯規，聯盟事後審查也拒絕升級處分，引發外界強烈反彈。如今連美國總統川普（Donald Trump）都公開表態，直言那是「一個非常糟糕的判決」。根據《紐約郵報》報導，川普在總決賽第四戰開打前接受電話專訪時，被問到文班亞馬對布朗森的爭議動作，毫不掩飾自己的看法。「我認為那是一個非常糟糕的判決，絕對是。」川普表示，「我個人認為那是非常糟糕的判決，當然，我不是裁判。」現年79歲的川普日前成為NBA史上首位親臨總決賽現場觀戰的現任美國總統。他在第三戰現身麥迪遜廣場花園，親眼目睹馬刺以115：111擊敗尼克斯。而該場比賽最具爭議的畫面，正是文班亞馬與布朗森的肢體碰撞。當時布朗森試圖替隊友設下掩護，身高224公分的文班亞馬在對抗過程中直接將布朗森推開，後者當場失去平衡倒地。裁判未吹判犯規，賽後聯盟辦公室也認定該動作未達惡意犯規標準，引發尼克斯球迷強烈不滿。不少球迷認為，以文班亞馬的身材與力量，該動作已明顯超出正常卡位範圍，甚至有人質疑聯盟是否因為他是當今最受矚目的超級球星之一，而在吹判尺度上獲得額外保護。川普也特別稱讚布朗森的表現：「我要說，布朗森真的是非常出色的球員。」川普表示，「布朗森很棒、卡索（Stephon Castle）很棒、文班亞馬很棒、唐斯（Karl-Anthony Towns）也很棒，他們都是偉大的球員，所以才會站上總冠軍賽舞台。」目前尼克斯仍以2勝1敗領先系列賽，但第三戰的判決風波顯然仍未平息。隨著川普公開加入討論，也讓這次「文班亞馬推倒布朗森事件」再次成為全美體壇焦點。