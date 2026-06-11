2026世界盃足球賽即將開踢，並將於墨西哥舉行開幕典禮日期為當地時間 06月11日，台灣時間為 06月12日，而首場更是由墨西哥對上南非，將於06月12日凌晨3點開戰。以往世界級大型運動賽事，全台的酒吧也將會轉播賽事，《NOWNEWS今日新聞》整理全台知名酒吧餐酒館，可現場與眾人同步感受熱血賽況，也有多家業者推出相關優惠，像是猜中當日勝隊，啤酒可以再免費加滿。
📍SPORTS NATION運動餐廳：
SPORTS NATION運動餐廳於6月12日至 7月20日世足賽期間，推出一系列觀賽活動，台北大巨蛋店與台南小北門店更將加碼營業至深夜，除了大螢幕賽事直播與餐酒美食，現場還打造全新「足球預言對戰區」，預測成功可享酒卡半價優惠，失敗則需接受「敗方懲罰」，到酒精交易所再點一杯酒。
▪️店家資訊：
地址：台北市忠孝東路四段515號1樓 (大巨蛋北側近松菸7號店)
電話：02-2760-0299
📍金色三麥：
金色三麥將全台門市打造為充滿足球氛圍的應援酒館。7月20日冠軍戰當天，台北美麗華店、台中崇德店、嘉義店及高雄夢時代店將加碼深夜營業，並推出冠軍賽限定套餐，包含招牌拼盤、精釀啤酒暢飲及世足紀念杯。
金色三麥更推出多項活動，包括店內「冠軍預測應援牆」，猜中即可獲得精釀啤酒兌換券。此外，會員還可參加線上冠亞季軍預測活動，最高有機會獲得經典大拼盤兌換券，以及長榮航空機票、藍牙音響與耳機等。
尤其賽事直播期間，店內也推出「今日贏球隊伍預測」活動，猜中勝隊可享整桌啤酒加滿優惠。
▪️店家資訊：
微風南山店：台北市信義區松智路17號7樓
京站店：台北市承德路一段1號4樓
南港店：台北市南港區忠孝東路七段299號C棟1樓
美麗華店：台北市中山區敬業三路20號5F
📍HOOTERS：
HOOTERS在全台有三間分店，餐廳最大的特點之一就是店員火辣的制服，以及大家最愛的搖呼拉圈遊戲。另外，餐點和啤酒的選擇也很多元，尤其必點的菜色是多口味的炸雞翅。
此外，其中的信義店因為可以直接俯瞰台北101，並且有一個超大的戶外陽台，更是受到國內外觀光客喜愛。
▪️店家資訊：
HOOTERS慶城店：
地址：台北市松山區慶城街18號1樓
電話：(02)2716-5168
HOOTERS信義店：
地址：台北市信義區松仁路58號14樓（遠百A13）
電話：(02)2729-0168
HOOTERS竹北店：
地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號4樓（遠百竹北）
電話：(03)550-3978
📍Asia49：
位於百揚大樓49樓、號稱新北最高餐酒館「Asia49 亞洲料理及酒廊」，每逢重大運動賽事，餐廳都會轉播各項賽事，搭配主題餐酒及可遠眺山河、俯瞰市景的絕佳景致。
目前餐廳優惠包含有「豪華龍蝦海陸火鍋雙人套餐(查看菜單)」，內容包含雙人火鍋套餐主菜包含波士頓龍蝦一隻&海鮮拼盤(含廣島生蠔/干貝/草蝦/鱸魚片/鯛魚片/小章魚/蛤蜊)、美國頂級無骨牛小排或台灣松阪豬(擇一)，另附湯底、蔬菜盤、飯麵、甜點、飲品等，豐盛超值，特惠價2200元，原價3500元，等於是63折優惠。
另外也有「二小時美酒暢飲」活動，提供精選紅酒、白酒、氣泡酒、每日特調、啤酒(可樂娜啤酒/金牌台灣啤酒/海尼根啤酒/可倫堡1664白啤酒/杜瓦三麥金啤酒/保拉納黑啤酒)、軟性飲品等眾多選項，每人只要990元。
▪️店家資訊：
地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓49樓
電話： 02-7705 9717
📍台北六福萬怡酒店大廳酒吧The Lounge：
台北六福萬怡酒店大廳酒吧The Lounge宣告，6月11日起至7月19日賽事期間推出限定餐飲優惠，邀請球迷齊聚觀賽百吋大螢幕，感受賽事張力，搭配精選美食。活動期間於The Lounge消費任一餐點，即可享有多項限定優惠，包括海尼根生啤酒或台灣精釀啤酒買二送一，或是以優惠價每位666元享海尼根生啤酒暢飲一小時。
此外，The Lounge特別推出「進球狂歡組合餐」，每套999元加一成服務費，包含派對炸物拼盤乙份及Lager、Weissbier啤酒各乙瓶，酥脆炸物搭配沁涼啤酒，活動期間凡於現場消費打卡或留下Google五星好評，即可獲贈松露薯條乙份。
▪️店家資訊：
台北市南港區忠孝東路七段359號7樓
電話：02-6615-6527
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SPORTS NATION運動餐廳於6月12日至 7月20日世足賽期間，推出一系列觀賽活動，台北大巨蛋店與台南小北門店更將加碼營業至深夜，除了大螢幕賽事直播與餐酒美食，現場還打造全新「足球預言對戰區」，預測成功可享酒卡半價優惠，失敗則需接受「敗方懲罰」，到酒精交易所再點一杯酒。
▪️店家資訊：
地址：台北市忠孝東路四段515號1樓 (大巨蛋北側近松菸7號店)
電話：02-2760-0299
金色三麥將全台門市打造為充滿足球氛圍的應援酒館。7月20日冠軍戰當天，台北美麗華店、台中崇德店、嘉義店及高雄夢時代店將加碼深夜營業，並推出冠軍賽限定套餐，包含招牌拼盤、精釀啤酒暢飲及世足紀念杯。
金色三麥更推出多項活動，包括店內「冠軍預測應援牆」，猜中即可獲得精釀啤酒兌換券。此外，會員還可參加線上冠亞季軍預測活動，最高有機會獲得經典大拼盤兌換券，以及長榮航空機票、藍牙音響與耳機等。
尤其賽事直播期間，店內也推出「今日贏球隊伍預測」活動，猜中勝隊可享整桌啤酒加滿優惠。
▪️店家資訊：
微風南山店：台北市信義區松智路17號7樓
京站店：台北市承德路一段1號4樓
南港店：台北市南港區忠孝東路七段299號C棟1樓
美麗華店：台北市中山區敬業三路20號5F
HOOTERS在全台有三間分店，餐廳最大的特點之一就是店員火辣的制服，以及大家最愛的搖呼拉圈遊戲。另外，餐點和啤酒的選擇也很多元，尤其必點的菜色是多口味的炸雞翅。
此外，其中的信義店因為可以直接俯瞰台北101，並且有一個超大的戶外陽台，更是受到國內外觀光客喜愛。
▪️店家資訊：
HOOTERS慶城店：
地址：台北市松山區慶城街18號1樓
電話：(02)2716-5168
HOOTERS信義店：
地址：台北市信義區松仁路58號14樓（遠百A13）
電話：(02)2729-0168
HOOTERS竹北店：
地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號4樓（遠百竹北）
電話：(03)550-3978
位於百揚大樓49樓、號稱新北最高餐酒館「Asia49 亞洲料理及酒廊」，每逢重大運動賽事，餐廳都會轉播各項賽事，搭配主題餐酒及可遠眺山河、俯瞰市景的絕佳景致。
目前餐廳優惠包含有「豪華龍蝦海陸火鍋雙人套餐(查看菜單)」，內容包含雙人火鍋套餐主菜包含波士頓龍蝦一隻&海鮮拼盤(含廣島生蠔/干貝/草蝦/鱸魚片/鯛魚片/小章魚/蛤蜊)、美國頂級無骨牛小排或台灣松阪豬(擇一)，另附湯底、蔬菜盤、飯麵、甜點、飲品等，豐盛超值，特惠價2200元，原價3500元，等於是63折優惠。
另外也有「二小時美酒暢飲」活動，提供精選紅酒、白酒、氣泡酒、每日特調、啤酒(可樂娜啤酒/金牌台灣啤酒/海尼根啤酒/可倫堡1664白啤酒/杜瓦三麥金啤酒/保拉納黑啤酒)、軟性飲品等眾多選項，每人只要990元。
▪️店家資訊：
地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓49樓
電話： 02-7705 9717
台北六福萬怡酒店大廳酒吧The Lounge宣告，6月11日起至7月19日賽事期間推出限定餐飲優惠，邀請球迷齊聚觀賽百吋大螢幕，感受賽事張力，搭配精選美食。活動期間於The Lounge消費任一餐點，即可享有多項限定優惠，包括海尼根生啤酒或台灣精釀啤酒買二送一，或是以優惠價每位666元享海尼根生啤酒暢飲一小時。
此外，The Lounge特別推出「進球狂歡組合餐」，每套999元加一成服務費，包含派對炸物拼盤乙份及Lager、Weissbier啤酒各乙瓶，酥脆炸物搭配沁涼啤酒，活動期間凡於現場消費打卡或留下Google五星好評，即可獲贈松露薯條乙份。
▪️店家資訊：
台北市南港區忠孝東路七段359號7樓
電話：02-6615-6527