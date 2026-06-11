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第6屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今（11）日上午介紹第7屆正、副院長及監察委員被提名人，其中正院長將提名前立委陳永興、副院長將提名前立委王榮璋；另外，值得關注是，新北市長侯友宜核心副手謝政達、前藍委廖婉汝、民進黨廉政會主委邱駿彥、前衛福部長邱泰源也入列提名名單中。蕭美琴表示，第6屆的監察委員任期將在今年的7月31日屆滿，總統賴清德依據憲法增修條文第7條規定，提名第7屆監察委員共29人，並以陳永興先生為院長兼任國家人權委員會主任委員，王榮璋先生為副院長，將在今天咨請立法院同意。蕭美琴指出，這次提名，總統希望打造「人民的監察院」，對於提名人選，總統有三個重要的考量，第一，專業領域有廣度，全面發揮監察量能；第二、人權守護有溫度，加強關照弱勢權益；第三、在地連結有深度，積極傾聽民眾需求。他說，未來的監察院會是人民與政府的橋樑，領航者必須具備深厚的人權素養與公義的信念。蕭美琴接著一一介紹被名名人，29人名單包含院長被提名人陳永興、副院長被提名人王榮璋，監委被提名人則有促轉會委員高天惠、現任監委張菊芳、台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益、中華民國智障者家長總會秘書長林惠芳、台灣社會福利總盟秘書長孫一信、台灣展翅協會副理事長李麗芬、現任監察委員陳景峻、律師彭紹瑾、前藍委廖婉汝、現任監察委員葉宜津、現任最高檢察署書記官長林麗瑩、現任臺灣高等法院法官兼庭長侯廷昌、現為臺灣民主基金會副執行長李光章、現任監察委員林文程、賴鼎銘、民進黨廉政會主委邱駿彥、任教臺灣大學多年的徐光蓉、前衛福部長邱泰源、現任監察委員賴振昌、律師莊勝榮、律師全聯會副理事長吳梓生、前中市文化局局長王志誠、曾任考試委員Iban Nokan、前新北市勞工局局長、副市長謝政達、臺灣師範大學副教授林佳範、現任不當黨產處理委員會專任委員許有為、臺南市副市長趙卿惠。憲法增修條文規定，監察院設監察委員29人，並以其中1人為院長、1人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命；監察院第6屆監察委員任期115年7月31日屆滿，依規定，新任監察委員應於115年8月1日就職。