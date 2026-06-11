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項目 現行新青安 1.0 版本 新青安 2.0 最新曝光版本 (擬8/1上路) 最高貸款額度 全國一致最高 1000 萬元 一般維持 1000 萬；「婚育宅」最高放寬至 1500 萬元 利息補貼 合計補貼 2 碼 (一段式約 1.775%) 改採「3+4」退場：前3年補貼2碼，第4年起逐步遞減 房屋總價上限 無限制 新增房價天花板：依縣市設定，台北市限制 3500 萬內 年收入限制 無限制 新增排富：個人年收入上限擬 200 萬元 年齡與申貸限制 主要依銀行授信評估 新增 50 歲上限，且適用「年齡+貸款年限≤80」條款 實施期程 至 2026 年 7 月 31 日止 延長實施！期程拉長至 7 年 貸款年限與寬限期 最長 40 年、寬限期 5 年 維持現狀！最長 40 年、寬限期 5 年

變革一：利息補貼改「3加4」兩階段退場，拉長實施至7年

變革二：防堵豪宅！房屋總價設天花板、台北市上限 3500 萬

▲新青安2.0防堵豪宅置產！房價最高的台北市傳出將設3500萬元「房價天花板」，未來超出此房屋總價的物件將無法申貸。圖為台北市房市示意照資料照。（圖／記者徐銘穗攝）

變革三：個人年收入「排富限制」，申貸上限 200 萬元

變革四：增設年齡限制！借款人必須在 50 歲以下

變革五：引進風控「80條款」，年齡加貸款年限不可超標

▲新青安2.0引進「80條款」風控！未來民眾買房看房，除了評估自備款，申貸人「年齡加貸款年限」也將受到硬性限制。圖為資料照。（示意圖／台灣房屋提供）

變革六：力挺成家生子！「婚育宅」貸款額度逆勢升至 1500 萬

寬限期保住5年！首購族進場前的財務安全提醒

新青安房貸利息補貼即將於今年 7 月 31 日屆期，財政部已研擬完成升級版的「新青安2.0」草案，最快將於 8 月接棒上路。新制最震撼的亮點莫過於部分族群貸款額度破天荒拉高，最高貸1500萬！雖然保留了 5 年寬限期，但也同步祭出利息「3+4」階梯式退場、年收排富與年齡限制等 6 大限縮變革。不過，相關細節仍待行政院最後拍板。《NOWNEWS》整理新青安2.0最新版本與前後政策差異，帶讀者一圖秒懂購屋新規則！新青安2.0 雖然將整體實施期程拉長到 7 年，但利率優惠不再一竿子到底。未來將採取兩階段逐步退場：，讓新青安貸款一段式機動利率維持 1.775% 低利；但自第 4 年起，內政部補貼將每年減少 0.5 碼，至第 6 年完全退場，第 7 年僅剩公股銀行持續補貼 0.5 碼，利息補貼將功成身退。過去不限購屋總價的漏洞正式被補上！新制研擬針對各縣市房市行情設定不同的「房價天花板」，避免政府資源淪為高資產置產的工具。其中，房價最昂貴的台北市，目前，超過此限制的物件將無法申請。為了讓補貼資源更精準集中在真正需要扶助的首購族身上，2.0 版本首度加入所得限制。未來，高收入族群未來將被全面排除在政策福利之外。為了讓政策回歸「青年安心成家」的原始定位，新青安2.0 破天荒增設了硬性的年齡天花板，限制申貸人。未來超過 50 歲的「大齡首購族」恐將無法再享受此政策福利。除了年齡限制外，新制也引進銀行授信的風控風向，新增「借款人年齡 + 貸款年限」不得超過 80 的限制。舉例來說，若大齡首購族在 45 歲時申貸，其貸款年限最高只能拉到 35 年，將無法享受拉滿 40 年貸款期的還款紅利。在普遍限縮的變革中，唯一放寬的「甜蜜糖衣」是針對國家婚育政策的支持。新版方案規劃，若屬於，全面強化對成家育兒剛需族的力挺。財政部強調，目前流出的新青安2.0 版本仍處於跨部會統整與評估階段，，仍待行政院最後拍板。不過行庫主管坦言，雖然先前公股行庫曾強烈建議將寬限期從 5 年縮短至 3 年，但從最新曝光的草案來看，政府為了避免過度衝擊剛需市場，最終仍傾向保留現行「寬限期 5 年」的現行條件。房市專家提醒，雖然 2.0 版本寬限期沒縮水，且「婚育宅」最高貸款額度拉高到 1500 萬，但。首購族進場前，切勿只用前 3 年的超低利去推算預算，務必將第 4 年起補貼歸零後的還款壓力納入通盤財務評估，才不會在寬限期結束後面臨財務斷頭危機。