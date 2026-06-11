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有關媒體報導「中國交通運輸部宣布完成臺灣東部海域專項行動、展示繞行台灣一圈示意圖」及「中國海警航行金門、釣魚台、臺灣以東海域，形成三角閉環牢牢圍住台灣」等案，海巡署昨日指出，該報導通篇自言自語，完全與事實脫節，特嚴正駁斥。首先，海巡署提到，依據《聯合國海洋法公約》第56條及相關規定，中華民國在台灣東部專屬經濟海域，擁有各項主權權利，中華人民共和國在該海域不享有任何主權權利或管轄權。中國海警、海巡或科研船等公務船襲擾我國水域，均遭我國海巡署調派艦船艇併航監控、強勢驅離，維持海上船舶的航行自由與安全，中國「牢牢圍住台灣」、「結束掃測行動」等謊言，不攻自破，「假執法、真擴張」之企圖，昭然若揭。再者，海巡署強調，我國海域主權不容侵犯，海巡署持續運用聯合情監偵手段，密切掌握中國公務船動態，妥適部署艦船艇勤務，以實際行動嚇阻中國妄圖在我國海域騷擾航行船舶之舉動。海巡署強調：「海巡在，主權就在」，海巡署捍衛海上自由航行之決心不變，任何國家訴諸管轄權，都將一概驅離。面對中國近期頻繁利用灰色地帶侵擾與認知作戰營造管轄權假象，海巡署已做好萬全準備，將採取一切必要的手段，確保國家主權及海域安全。