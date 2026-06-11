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▲《愛·欺》葛倫克蘿絲獲奧斯卡最佳女主角呼聲極高，最後還是意外落空。（圖／翻攝自IMDb）

▲88歲英國名導雷利史考特，也獲頒奧斯卡榮譽獎，過去他曾拍出《異形》、《末路狂花》、《神鬼戰士》等經典名作。（圖／美聯社／達志影像）

▲《神鬼戰士》曾獲奧斯卡最佳影片，導演雷利史考特卻沒得獎。（圖／翻攝自IMDb）

奧斯卡主辦單位美國影藝學院宣布，將於美國時間11月15日舉行的「奧斯卡理事會獎」典禮上，頒給葛倫克蘿絲、雷利史考特、佛洛伊德諾曼表彰終身成就的榮譽獎，讓影迷直呼：「他們終於等到了！」79歲的葛倫曾經8度被提名，全都空手而回，是在世演員中「入圍最多次都落空」紀錄保持人，終於將得到自己的一座小金人。葛倫克蘿絲被公認是1980年代最出色的女演員之一，與梅莉史翠普齊名，彼此交情也不錯，但在奧斯卡上的命運卻有天壤之別。葛倫曾以《少年蓋普的煩惱》、《大寒》、《天生好手》、《絕望者之歌》入圍奧斯卡最佳女配角，又以《致命的吸引力》、《危險關係》、《變裝男侍》、《愛·欺》入圍最佳女主角，卻都空手而歸，現在終於將要終結「奧斯卡摃龜女王」的悲情，獲得遲來多年的小金人。在影迷心目中最惋惜的一回，莫過於7年前葛倫克蘿絲以《愛·欺》對上《一個巨星的誕生》女神卡卡，以及《真寵》奧莉薇雅柯爾曼，那時得獎呼聲極高，強敵奧莉薇雅又因在英國演戲、沒時間參與造勢活動，各方都以為葛倫榮登奧斯卡影后風光時刻終將來到，最後卻是奧莉薇雅勝出，連她自己都訝異。歐美媒體報導，葛倫的名字其實至少4次在討論榮譽獎得主時被提出來，今年總算被通過。另一個讓觀眾興奮的名字，則是《神鬼戰士》、《異形》、《銀翼殺手》英國巨導雷利史考特，88歲的他擅長以影像營造驚人效果，視覺氣氛處理一流，拍出過好幾部影史經典傑作，只是過往他的電影較為商業掛帥，藝術境界易被低估，提名奧斯卡最佳導演僅《末路狂花》、《神鬼戰士》、《黑鷹計劃》3次，另以自製自導的《絕地救援》入圍奧斯卡最佳影片，都沒得獎。最戲劇化的一次，是《神鬼戰士》討論製片人由誰掛名，他決定自己不列入，結果該片在奧斯卡搶下最佳影片，卻沒得最佳導演，他剛好又沒機會獲得小金人。前年他執導了影迷期待20多年的《神鬼戰士II》，有記得要把自己名字列在製片人之一，不料最後只提名奧斯卡最佳服裝設計。現在他得到榮譽獎肯定，確定成為小金人的得主。另外一位佛洛伊德諾曼是迪士尼首位黑人動畫師，參與過《睡美人》、《歡樂滿人間》、《森林王子》等片的拍攝，現年90歲，是本次榮譽獎年紀最大的得主。而克莉絲汀瓦雄與潘蜜拉柯夫勒這對監製雙人組，則獲頒不定期頒發的艾文托柏紀念獎，這是以米高梅英年早逝的王牌製片為名，表彰製片人不凡成就，獎座造型是他的肖像、而非小金人，她們曾一起拍出《男孩別哭》等獨立製片佳作，獲獎實至名歸。