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面對各機關長年累積的海量文件，台中市政府積極推動辦公空間大減壓！市府秘書處推動為期4年的「檔案銷毀計畫（113-116年）」，透過系統化清理與分級管理，截至115年3月底，已成功銷毀超過1,544萬件屆期檔案，不僅有效釋出辦公空間，更讓真正具歷史價值的城市記憶得以妥善保存。秘書處長謝佳蓁表示，檔案清理絕非單純的「丟東西」，而是透過嚴謹的審查程序，精準篩選並保留重要的歷史與行政核心檔案。她強調，「在清除無保存必要文件的同時，也在延續珍貴的城市發展軌跡，讓檔案管理既有效率，更有溫度。」秘書處指出，這項4年清理藍圖依各機關檔案數量分階段執行，並透過每季進度追蹤落實。檔案「斷捨離」不僅讓辦公空間運用更靈活、提升公務行政效率，未來民眾在申請檔案調閱與應用服務時，也能更快速、精準地找到所需資料，感受城市治理累積下來的珍貴軌跡。