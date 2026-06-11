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威力彩頭獎已連續28期摃龜，今（11）日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估，頭獎有望上看9億元。至於什麼人容易中獎？易經財經專家陶文接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，今日是「火土生財、財庫開啟」格局，發財致富財關鍵是「把握機會、適時行動、順勢而為」，而且有3生肖、星座財運最旺，想要提升中獎運，他建議可穿戴今日幸運顏色及小物，並有3個時段最適合投注買彩券。知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文分析，從命理角度觀察，今日為丙午年、甲午月、丙辰日，火氣旺盛的現象，代表的是人氣與機會，最重要的是這一天主氣是暗合財庫，具有聚財納富之意，因此，今日的日辰所呈現的是「火土生財、財庫開啟」格局，財富能量較前幾日更加活躍。想發財就該積極行動，因為今日的發財致富財關鍵是「把握機會、適時行動、順勢而為」。今日財運最旺的生肖，首先是屬雞，財祿星，辰酉六合，貴人與偏財運同步提升；第二名屬猴，偏財運最旺，財氣流動順暢；第三名屬鼠，三合吉星照拂，有利偏財與意外之喜。至於財運最旺的星座，包括「金牛座」火星能量加持，容易吸引好機會，還有「牡羊座」財富星氣勢旺，行動力提升，偏財感應超強，再來是「射手座」，偏財運最旺，錢的敏銳度增加，容易掌握財運訊息。當然，想要提高中獎運，也可以挑選吉時投注，陶文表示，今日最適合投注有3個時間。首先是上午9時至11時（巳時），日祿時，同時偏財氣最旺的時間，穿著黃色+白色衣服，財運最旺，投注彩券行可挑選方位在西北、正北和東北方，還有東南方。再來是下午3時至5時（申時），偏財祿時，三合吉星加持，財運最旺。穿金戴銀，以金吸金，方位以東北、正東和東南，還有正北方最好。另外，就是下午5時至晚上7時（酉時），六合財祿時，火土相生，形成財氣高峰。銀色是主要旺財色系，攜帶一個空的紅包袋，方位以正南、西南和正西，還有正北方最好。除了這些生肖星座財運旺之外，陶文也教戰提升中獎運的小撇步，建議善用今日幸運色及小物，幸運色包括金色、黃色、白色，幸運小物像是金屬飾品、黃水晶、招財錢母，在購買彩券前也可以靜心30秒，心中默念「我要發財，我要發財，我要發財。」