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洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平今（11）日作客匹茲堡海盜隊，再度以「投打二刀流」完全體身分震撼登場。大谷此役不僅在投手丘上燃燒102球主投6.2局，還在九局上扛出一發驚天動地的兩分砲，同時也是本季第12轟，隻手遮天試圖拯救球隊。無奈道奇隊牛棚在第八局徹底崩盤、狂丟5分，加上三壘手蒙西（Max Muncy）關鍵的守備失誤，最終道奇隊以8：9慘遭海盜隊逆轉，大谷翔平本季第7勝就此泡湯。在投手端，大谷翔平前三局雖然局局讓對手上壘，但都憑藉著強大的危機處理能力力保不失分。直到第四局下半2出局後，大谷才被海盜隊菜鳥卡利漢（Tyler Callihan）逮到機會，轟出一發右外野的大號陽春砲，這不僅是卡利漢大聯盟生涯的首轟，也中斷了大谷近期連續12局無失分的傲人紀錄。比賽進行到六局下半，大谷被首名打者敲出安打後，現場防護員立刻緊張地上丘查看。轉播畫面直擊，，比賽中他也多次出現舔手指、關注患部的動作，但他仍展現硬漢精神留在場上，甚至讓對手擊出雙殺打完成該局。七局下半大谷繼續登板，此役他只要投滿7局就能正式達到大聯盟規定投球局數的門檻，並有機會「空降」防禦率王。然而他因保送與內野安打陷入一、二壘有人的亂流，雖然連續飆出2次三振，卻在最後一刻被海盜球星洛爾（Brandon Lowe）掃出帶有2分打點的二壘安打。大谷最終投了6.2局、用102球退場，最快球速100.7英里（約162公里）。無奈大谷只差最後一個出局數就能達標，無緣空降防禦率王，賽後防禦率更從0.74上升至1.06。接替的牛棚左投維西亞（Alex Vesia）隨後讓打者擊出三壘滾地球，不料三壘手蒙西卻發生致命的守備瑕疵，讓海盜再跑回一分，這也讓大谷的失分總計達到4分（包含3分自責分），創下本季單場最多失分。事實上，道奇隊打線此役相當給力。除了第四局靠著蒙西的二壘安打與塔克（Kyle Tucker）的適時安打進帳2分，第六局道奇大物新秀沃德（Ryan Ward）更驚天一擊，轟出生涯首發滿貫全壘打，幫助道奇一度取得6：1的大幅領先，大谷退場時道奇也還保有6：4的優勢。怎料第八局下半道奇牛棚集體「失火」。後援投手赫特（Kyle Hurt）僅投0.1局就慘遭卡利漢轟出一發逆轉的三分砲；隨後接替的德雷爾（Jack Dreyer）也未能止血，再被海盜隊霍威茲（Spencer Horwitz）再補上一發兩分全壘打，海盜隊在單局瘋狂灌進5分，硬生生將比數改寫為9：6的大逆轉。即使陷入絕境，大谷翔平依然在九局上半展現巨星價值。面對海盜隊推出的終結者G.索托（Gregory Soto），在1出局一壘有人的情況下，，將比分瞬間逼近到8：9僅剩1分差。只可惜道奇隊後續攻勢斷線，最終仍以1分之差吞敗。大谷翔平今日在打擊端總計5打數1安打(即為9局的全壘打)、貢獻2分打點，吞下2次三振，賽後打擊率為0.299。雖然投打兩端都留下了極具統治力的驚人表現，但牛棚的放火與守備的瑕疵，最終讓大谷的「二刀流」神蹟日空留悲情遺憾。