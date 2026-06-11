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▲21歲的加維一穿上西裝，直接脫去稚氣變為紳士。（圖／翻攝自IG@pablogavi）

▲尼科·帕斯被譽為天菜，但他目前已死會，與網紅女友穩定交往中。（圖／翻攝自IG@nicopaz1o）

▲裘德·貝林漢比例非常好，不管穿什麼都展現出超模氣息。（圖／翻攝自IG@judebellingham）

▲居萊爾私底下展現出不同於球場上的陽光可愛面貌。（圖／翻攝自IG@ardaguler）

▲安東尼奧·努薩私下服裝都以黑色系為主，展現硬漢風格。（圖／翻攝自IG@nusaantonio）

▲亞歷山大·帕夫洛維奇私下有高衣品，簡單白襯衫都能穿出自己的風格。（圖／翻攝自IG@alekspavlovic_）

▲加納喬IG狂發與兒子照片，展現慈父面貌。（圖／翻攝自IG@garnacho7）

2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）即將於台灣時間6月12日登場，這次代表各國參賽的選手也早已出爐，多位選手的高顏值，再度圈了大批粉絲。《NOWNEWS今日新聞》也為大家整理出本屆世足新一代男神的個人IG，不只有西班牙足球金童加維、阿根廷新秀尼科·帕斯、英國國腳裘德·貝林漢、「土耳其梅西」居萊爾、挪威天才球員安東尼奧·努薩、德國新秀亞歷山大·帕夫洛維奇等，還有這次未能入選，但也因帥氣長相備受討論的阿根廷球星加納喬。其中，21歲的加維穿上西裝直接變紳士，尼科·帕斯也因超狂比例被讚是天菜。讀者們趕緊在世足開打前，搶先看帥哥淨化一下眼睛吧！加維（Pablo Martín Páez Gavira）在2004年出生，現效力西甲俱樂部巴塞隆納、西班牙國家足球隊，這次將二度征戰世界盃。他在年僅17歲時，就代表西班牙國家隊先發出戰，在歐洲國家聯賽小組賽中成功進球，成為西班牙國家隊史上最年輕的進球球員，並於2022年一舉拿下象徵足壇U21最佳球員的「科帕獎」及「金童獎」。而與場上的霸氣不同，他展現出像同齡人一般的陽光與帥氣，不過加維還曾受邀拍攝雜誌，穿上西裝的他，直接搖身一變，成為帥氣溫柔的紳士。尼科·帕斯（Nicolás Paz Martínez）在2004年出生，目前效力於義甲聯賽科莫，今年入選了國際足總世界盃阿根廷國家隊名單。他在2024年對陣玻利維亞的世界盃資格賽中完成成年國家隊首秀，替補上場隨即送出助攻給梅西，是非常有潛力的新星。他的爸爸帕布羅·帕斯（Pablo Paz）也曾是一名阿根廷國腳，曾參加1998年世界盃。而翻看尼科·帕斯的IG則是不斷被帥顏爆擊，不只有雕刻般的長相，186公分的完美比例，更是讓他被稱為是天菜。不過這位天菜已有女友，正是西班牙籍教練基科·拉米雷斯（Kiko Ramírez）的網紅女兒埃瑪·拉米雷斯（Emma Ramírez），兩人也常常在社群放閃。裘德·貝林漢（Jude Victor William Bellingham）在2003年出生，現效力於西甲球隊皇家馬德里，並代表英格蘭足球代表隊參加國際比賽。他以全能身手、寬闊的視野與驚人的進球能力，年紀輕輕便穩居西甲豪門皇家馬德里與英格蘭國家代表隊的核心主力，被稱為是全能中場，還在2023年獲得象徵歐洲最佳U21球員的「金童獎」。而他的IG中，除了比賽照片外，還有許多私照，因為超好的比例，讓他不管穿什麼都能穿出超模氣息。居萊爾（Arda Güler）出生在2005年，現效力於西甲球隊皇家馬德里，是土耳其國家足球隊成員。他以出色的盤帶、精準的傳球與驚人的進球天賦，被譽為「土耳其梅西」。他在2023年歐國盃資格賽中踢進生涯首球，以18歲的年紀，創下土耳其國家隊史上在正式比賽中最年輕進球者的紀錄。不同於場上的廝殺，他私下則是露出單純的陽光氣息，看似略為靦腆的模樣，再度圈了大批粉絲。安東尼奧·努薩（Antonio Eromonsele Nordby Nusa）在2005年出生，目前效力於德甲勁旅RB萊比錫。他因速度極快、盤帶技術出色且球風靈動，被稱為「挪威內馬爾」。除此之外，他還有驚人的雙足能力，左右腳技術均衡，讓他更難以被防守。而安東尼奧私下則是與場上一樣，展現出硬漢風格，衣服多以黑色系為主，展現出神秘又帥氣的氣息。亞歷山大·帕夫洛維奇（Aleksandar Pavlović）在2004年出生，現效力於拜仁慕尼黑與德國國家隊。他在2011年、7歲的年紀便加入拜仁慕尼黑的青訓系統，後逐步升入一線隊，憑藉穩健的中場表現與出色的傳球視野，逐漸在豪門球隊中站穩腳步。他從小將隊友托馬斯·穆勒（Thomas Müller）視為偶像，並希望能擁有像他一樣從一而終的輝煌職業生涯。而私下他則有高衣品，不管是學院風服裝、或是簡單白襯衫，都能穿出自己的風格。加納喬（Alejandro Garnacho Ferreyra）在2004年出生，現效力於英超俱樂部切爾西、阿根廷國家足球隊。他因驚人的爆發力與盤帶技術被稱為「寶石」（The Jewel）。除此之外，加納喬的精湛球技與對C羅的致敬風格，也讓他常被賦予「新C羅」的稱號。雖然這次沒能入選世界盃，但加納喬的高顏值依然讓他有高度討論。但其實他已在2023年與交往多年女友生下兒子，IG中除了滿滿足球外，也很多與兒子的照片，展現出不同的慈父面貌。