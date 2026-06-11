2026世界盃即將登場，除了球星表現與冠軍戰況備受關注外，「世界盃帥哥球員」、「韓國足球帥哥」、「日本足球帥哥」等關鍵字也成為球迷熱搜。近年亞洲足球崛起，日本、韓國不僅擁有旅歐實力派球星，更誕生一票顏值不輸韓星、日劇男神的足球偶像。包括谷口彰悟、曹圭成、孫興慜等，場上拚球技、場下拚顏值，同樣吸引大批女球迷關注。《NOWNEWS今日新聞》特別整理「2026世界盃日韓5大帥哥球員」，一起來看看哪些男神有望成為本屆世足最強門面。
2026世界盃日本隊帥哥：谷口彰悟
日本隊後防大將谷口彰悟，是許多球迷公認的世界盃顏值天花板，被封為足球界的「三浦春馬」。183公分修長身材搭配斯文五官，經常被形容像從日劇裡走出來的男主角。他直到31歲才首次站上世界盃舞台，屬於大器晚成型代表。場上冷靜沉穩、失誤極少，場下則散發成熟紳士魅力，不少球迷開玩笑說，看他踢球比看戀愛劇還容易心動。
谷口彰悟｜足球界的「三浦春馬」
◾生日：1991/7/15
◾位置：後衛
◾效力球隊：聖圖爾登
◾背號：3號
◾IG：@shogo_taniguchi_5
2026世界盃韓國隊帥哥：曹圭成
2022卡達世界盃讓曹圭成一戰封神，精緻五官撞臉韓星朴敘俊，當年在卡達替補上場短短10幾分鐘，全世界都在瘋狂搜尋「南韓9號是誰」，賽後IG粉絲直接從2萬暴漲到破200萬，誇張到他因為求愛訊息太多不得不被迫關機。場上是拚命三郎型前鋒，場下卻有點呆萌反差感，被球迷笑稱是「靠頭槌讓全世界懷孕的男人」。
曹圭成｜一顆頭槌帥到全球戀愛
◾生日：1998/1/25
◾位置：前鋒
◾效力球隊：米迪蘭特
◾背號：9號
◾IG：@whrbtjd
2026世足韓國隊帥哥：孫興慜
孫興慜是南韓國家足球隊隊長，身為亞洲足壇代表人物，早已超越足球明星的層級。招牌單眼皮笑眼、燦爛笑容和陽光個性，讓孫興慜在全球擁有超高人氣。球場上是速度驚人、射門犀利的王牌隊長，場下卻經常展現親民暖男形象。從英超到世界盃，孫興慜始終是韓國隊精神領袖，也是少數兼具實力與親和力的國民級男神。
孫興慜｜亞洲足球天王的反差魅力
◾生日：1992/7/8
◾位置：前鋒
◾效力球隊：洛杉磯FC
◾背號：7號
◾IG：@hm_son7
2026世足韓國隊帥哥：Jens Castrop
雙重血統的Jens Castrop，擁有韓國母親、德國父親，深邃五官加上陽光笑容，被不少球迷封為「韓國隊最帥混血球員」。年紀輕輕就展現出色中場能力，跑動積極、防守兇悍，場上充滿拚勁。不同於傳統韓系花美男路線，更具歐洲運動員的粗獷魅力，兼顧男模外型與青春感。這屆世界盃他首次代表韓國出戰，被看好成為未來韓國隊的人氣門面之一。
Jens Castrop｜德韓混血新世代男神
◾生日：2003/7/29
◾位置：後衛
◾效力球隊：門興格拉德巴赫
◾背號：23號
◾IG：@jenscastrop
2026世足韓國隊帥哥：薛永佑
被稱為南韓國家隊「隱藏版門面」的薛永佑，近年憑藉亮眼表現站穩韓國國家隊主力位置，但許多球迷第一次注意到他，往往是因為他的高顏值。輪廓分明的臉型、挺拔身材加上出色穿搭品味，私服照常被網友誤認是在拍時尚雜誌。球場上防守積極、衝刺不手軟，場下卻散發溫柔貴公子氣質，完美詮釋什麼叫做「明明是後衛，卻長得像偶像劇男主角」。
薛永佑｜被足球耽誤的時尚男模
◾生日：1998/12/5
◾位置：後衛
◾效力球隊：貝爾格勒紅星
◾背號：22號
◾IG：@0_woo.98
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日本隊後防大將谷口彰悟，是許多球迷公認的世界盃顏值天花板，被封為足球界的「三浦春馬」。183公分修長身材搭配斯文五官，經常被形容像從日劇裡走出來的男主角。他直到31歲才首次站上世界盃舞台，屬於大器晚成型代表。場上冷靜沉穩、失誤極少，場下則散發成熟紳士魅力，不少球迷開玩笑說，看他踢球比看戀愛劇還容易心動。
谷口彰悟｜足球界的「三浦春馬」
◾生日：1991/7/15
◾位置：後衛
◾效力球隊：聖圖爾登
◾背號：3號
◾IG：@shogo_taniguchi_5
2026世界盃韓國隊帥哥：曹圭成
2022卡達世界盃讓曹圭成一戰封神，精緻五官撞臉韓星朴敘俊，當年在卡達替補上場短短10幾分鐘，全世界都在瘋狂搜尋「南韓9號是誰」，賽後IG粉絲直接從2萬暴漲到破200萬，誇張到他因為求愛訊息太多不得不被迫關機。場上是拚命三郎型前鋒，場下卻有點呆萌反差感，被球迷笑稱是「靠頭槌讓全世界懷孕的男人」。
曹圭成｜一顆頭槌帥到全球戀愛
◾生日：1998/1/25
◾位置：前鋒
◾效力球隊：米迪蘭特
◾背號：9號
◾IG：@whrbtjd
2026世足韓國隊帥哥：孫興慜
孫興慜是南韓國家足球隊隊長，身為亞洲足壇代表人物，早已超越足球明星的層級。招牌單眼皮笑眼、燦爛笑容和陽光個性，讓孫興慜在全球擁有超高人氣。球場上是速度驚人、射門犀利的王牌隊長，場下卻經常展現親民暖男形象。從英超到世界盃，孫興慜始終是韓國隊精神領袖，也是少數兼具實力與親和力的國民級男神。
孫興慜｜亞洲足球天王的反差魅力
◾生日：1992/7/8
◾位置：前鋒
◾效力球隊：洛杉磯FC
◾背號：7號
◾IG：@hm_son7
2026世足韓國隊帥哥：Jens Castrop
雙重血統的Jens Castrop，擁有韓國母親、德國父親，深邃五官加上陽光笑容，被不少球迷封為「韓國隊最帥混血球員」。年紀輕輕就展現出色中場能力，跑動積極、防守兇悍，場上充滿拚勁。不同於傳統韓系花美男路線，更具歐洲運動員的粗獷魅力，兼顧男模外型與青春感。這屆世界盃他首次代表韓國出戰，被看好成為未來韓國隊的人氣門面之一。
Jens Castrop｜德韓混血新世代男神
◾生日：2003/7/29
◾位置：後衛
◾效力球隊：門興格拉德巴赫
◾背號：23號
◾IG：@jenscastrop
2026世足韓國隊帥哥：薛永佑
被稱為南韓國家隊「隱藏版門面」的薛永佑，近年憑藉亮眼表現站穩韓國國家隊主力位置，但許多球迷第一次注意到他，往往是因為他的高顏值。輪廓分明的臉型、挺拔身材加上出色穿搭品味，私服照常被網友誤認是在拍時尚雜誌。球場上防守積極、衝刺不手軟，場下卻散發溫柔貴公子氣質，完美詮釋什麼叫做「明明是後衛，卻長得像偶像劇男主角」。
薛永佑｜被足球耽誤的時尚男模
◾生日：1998/12/5
◾位置：後衛
◾效力球隊：貝爾格勒紅星
◾背號：22號
◾IG：@0_woo.98
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