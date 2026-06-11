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當外界目光都聚焦在「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）與明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）身上時，聖安東尼奧馬刺在總冠軍賽第四戰能夠一路壓制紐約尼克，另一位關鍵人物同樣功不可沒——25歲的鋒衛搖擺人德文·瓦賽爾（Devin Vassell）。他在外線不斷放冷箭，本次季後賽他表現出色，雖然不是馬刺進攻主力，但已是球隊不可或缺的角色球員。在G4比賽中，瓦賽爾多次把握外線空檔機會，不僅穩定提供火力輸出，更在攻守兩端展現價值，成為馬刺拉開比分的重要功臣。隨著馬刺距離總冠軍愈來愈近，這位長期被視為球隊二當家甚至三當家的年輕好手，也開始受到更多球迷關注。瓦賽爾出生於2000年8月23日，來自美國喬治亞州勞倫斯維爾（Lawrenceville），高中就讀於皮奇崔嶺高中（Peachtree Ridge High School）。高中最後一年，他場均可攻下21.6分、8.9籃板，獲選當地年度最佳球員，隨後選擇加入佛羅里達州大學（Florida State University）。大學時期的瓦賽爾以防守與三分球聞名。大二賽季場均12.7分、5.1籃板，三分命中率超過四成，並入選ACC聯盟年度第二隊，成為2020年NBA選秀熱門人選。最終馬刺在2020年選秀會以首輪第11順位將他選進陣中，正式展開NBA生涯。進入NBA後，瓦賽爾的成長速度相當穩定。菜鳥球季場均僅5.5分，但第二年立刻提升至12.3分；2022-23賽季更突破18.5分，逐漸成長為球隊主要得分點之一。2023年，馬刺決定與他簽下5年1.46億美元延長合約，當時創下隊史最大合約紀錄，顯示球團對他的高度期待。2023-24賽季，瓦賽爾場均可繳出19.5分、4.1助攻；2025年更曾單場轟下生涯新高37分，證明自己具備明星級得分能力。自從文班亞馬降臨聖城後，瓦賽爾的角色也逐漸轉變。由於文班亞馬吸引大量包夾與防守注意力，讓瓦賽爾獲得更多外線空檔與切入機會。他不僅是球隊最穩定的射手之一，也肩負防守對方主力側翼的重要任務。身高196公分、體重91公斤的瓦賽爾兼具速度與投射能力，能夠勝任得分後衛與小前鋒兩個位置，是現代NBA最具代表性的3D側翼球員之一。而在福克斯加盟後，馬刺逐漸形成福克斯、瓦賽爾、文班亞馬三核心架構，也讓球隊從重建階段快速躍升為總冠軍競爭者。過去幾年談到馬刺，球迷最先想到的總是文班亞馬，或是卡斯特（Stephon Castle）。但本次總冠軍賽一路打下來，瓦賽爾的重要性愈來愈明顯。尤其G4面對尼克的關鍵戰役，他不僅提供穩定火力，更在攻防轉換與外線投射方面持續懲罰對手，讓尼克無法將防守重心全部放在文班亞馬與福克斯身上。對於馬刺而言，文班亞馬是改變聯盟版圖的超級巨星，而瓦賽爾則是讓這支年輕球隊真正具備冠軍競爭力的重要拼圖。