美媒《Axios》獨家揭露，台積電（TSMC）捲入專利侵權訴訟，案件正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，若認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，禁止相關晶片進口美國。
根據《Axios》報導，這起調查源於愛爾蘭專利授權公司Longitude Licensing、Marlin Semiconductor提出之申訴，指控台積電採用最先進的製程、所製造的晶片，侵犯了他們的專利權，其中包含2021年Marlin從聯華電子（United Microelectronics Corporation）收購的專利部分。
從《Axios》取得的信件內容來看，美國蒙大拿州眾議員辛克（Ryan Zinke）、參議員希伊（Tim Sheehy）、堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall）、俄亥俄州參議員莫雷諾（Bernie Moreno）等人，已於上月22日致函ITC主席卡佩爾（Amy Karpel），要求執行美國專利權，不因台積電在美國AI與半導體供應鏈的關鍵地位，而給予特殊待遇。
雖然投訴內容還列舉了其它公司，包括蘋果、博通（Broadcom）等等，但核心依舊是台積電。分析指出，隨著美國越發依賴台積電供應的先進晶片，相關爭議正好能觀察華府，是否會因此改變涉及台積電的案件處理方式。
反對祭出禁令的一方認為，這麼做會打擊美國正在爭奪、確保的供應鏈；但另一方則堅持，任何公司都不應因為自身戰略地位而被豁免，這樣只會阻礙美國本土企業迎頭趕上，並聲稱強力執法更能保護美國自身競爭力。
美國行政法法官預計本月做出初步裁定，至於ITC可望在10月做出最終決定。對此，台積電則回應，該公司在所有營運國家均遵守法律。
根據台積電申報資料，該公司已承諾在亞利桑那州投資約1650億美元，成為美國半導體戰略核心之一。去年約75%營收來自北美市場，在AI熱潮與晶片供應緊張帶動下，台積電股價今年以來已上漲96%。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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從《Axios》取得的信件內容來看，美國蒙大拿州眾議員辛克（Ryan Zinke）、參議員希伊（Tim Sheehy）、堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall）、俄亥俄州參議員莫雷諾（Bernie Moreno）等人，已於上月22日致函ITC主席卡佩爾（Amy Karpel），要求執行美國專利權，不因台積電在美國AI與半導體供應鏈的關鍵地位，而給予特殊待遇。
雖然投訴內容還列舉了其它公司，包括蘋果、博通（Broadcom）等等，但核心依舊是台積電。分析指出，隨著美國越發依賴台積電供應的先進晶片，相關爭議正好能觀察華府，是否會因此改變涉及台積電的案件處理方式。
反對祭出禁令的一方認為，這麼做會打擊美國正在爭奪、確保的供應鏈；但另一方則堅持，任何公司都不應因為自身戰略地位而被豁免，這樣只會阻礙美國本土企業迎頭趕上，並聲稱強力執法更能保護美國自身競爭力。
美國行政法法官預計本月做出初步裁定，至於ITC可望在10月做出最終決定。對此，台積電則回應，該公司在所有營運國家均遵守法律。
根據台積電申報資料，該公司已承諾在亞利桑那州投資約1650億美元，成為美國半導體戰略核心之一。去年約75%營收來自北美市場，在AI熱潮與晶片供應緊張帶動下，台積電股價今年以來已上漲96%。
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