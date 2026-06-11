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▲BIGBANG巡演場次公開，台灣10月台北站與明年2月高雄站。（圖／翻攝自臉書）

BIGBANG要來台灣了！今（11）日官方宣布海外巡演資訊，其中台灣場將於10月10日、11日在台北大巨蛋登場，2027年2月27日、28日南下高雄世運開唱。讓許多V.I.P（歌迷名）湧入Threads討論，直呼：「台灣有4場太幸福了！」韓國天團BIGBANG出道20週年，隊長GD不斷透露團體將回歸，昨日才公開首爾場將於8月21日至8月23日在高陽體育場開唱，讓許多粉絲又驚又喜，今又宣布海外巡演場次與地點，其中台灣場將在10月10日、11日於台北大巨蛋舉行，還有明年的2月27日、28日將南下高雄世運，想必屆時又會掀起一陣腥風血雨的搶票大戰。然而，BIGBANG成軍多年，爭議也不少，GD也曾因誤吸食大麻遭緩刑起訴，勝利的夜店鬥毆、逃稅、性招待事件最為出名，TOP則曾爆出和女練習生韓瑞熙在家吸食大麻，當場被捕，TOP也在庭審中全部招認，最後雙雙被判入獄，TOP被判10個月有期徒刑，緩刑2年。這也讓他後來復出之路坎坷，即便出演了《魷魚遊戲2》，也依舊引來不少罵聲，TOP在2023年與YG合約結束後正式退團，甚至放話絕對不會再和BIGBANG合體，是因為不想讓自己染毒的負面新聞影響了其他成員，不過有追隨他們超過10年的V.I.P向《NOWNEWS今日新聞》分享，其實無論成員私下生活是怎樣，他們在音樂上的才華都不應該被抹滅。