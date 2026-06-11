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2026年NBA總冠軍賽第4戰今（11）日持續在紐約麥迪遜廣場花園（MSG）進行。賽前大比分以2：1領先的紐約尼克隊，原本企圖在主場一舉聽牌，未料作客的聖安東尼奧馬刺隊上半場手感熱到逆天。在外線火力瘋狂轟炸下，馬刺半場結束以76：49徹底打爆尼克，建立起27分的巨大領先優勢，並一舉創下兩項載入NBA總決賽史冊的歷史新紀錄。作客的馬刺隊在第一節痛宰尼克後，第二節進攻火力依舊擋不住。根據馬刺官方數據統計，球隊在上半場瘋狂飆進了14記三分球，直接打破NBA總決賽歷史上的「半場三分球命中數」最高紀錄。更殘酷的是，根據美國記者瓊斯（Steve Jones）的統計對比，尼克隊上半場全隊一共也才投進15個field goal，而馬刺光是靠上半場的14記三分球，就幾乎要擊潰尼克全隊的所有得分手段，將魔鬼主場徹底射成圖書館。讓馬刺球迷在社群媒體上大開嘲諷說道：「他們活該輸球，他們對馬刺球迷做了那種事」、「尼克球迷有什麼資格揍馬刺球迷？」也有球迷酸說：「好喜歡看到名人們坐在場邊沮喪的樣子。」除了外線攻勢凶猛，馬刺半場帶著27分的領先優勢進入休息室，這項數據也創下了NBA總決賽歷史上客隊半場最大領先分差的史詩級紀錄。馬刺陣中除了超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）表現強勢外，菜鳥哈珀（Dylan Harper）同樣是上半場的頭號奇兵。他替補出賽17分鐘，展現恐怖的高效率，全場7投6中、其中三分球3投3中，上半場就砍下15分、2籃板、3助攻。半場投進3記三分球的表現，也讓他追平了NBA總決賽歷史上的「新秀單場三分球命中數」紀錄。看到馬刺如此瘋狂的半場屠殺，擔任ESPN賽前節目嘉賓的格林（Draymond Green）也點出了麥迪遜廣場花園現場氣氛的微妙轉變。格林表示，第3戰尼克帶著2：0優勢回到主場時，全場球迷充滿了自信，甚至很多人認為尼克已經穩奪總冠軍；但到了今天第4戰，球迷的情緒明顯變得溫和且焦慮。名宿史密斯（Kenny Smith）也附和道，第3戰賽前紐約球迷是挺起胸膛叫陣「今天要拿下你們」，而今天雖然依然吵雜，但口號聽起來更像是「伙計們，加油...」，少了一股狠勁。