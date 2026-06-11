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中油5月吸收460億 經濟部：不計成本維持「量足價穩」

伊朗戰爭再次升溫，美國、以色列與伊朗從停火到全面開打，也讓荷莫茲海峽通行受阻。即便中油今年前5月已吸收逾460億元，經濟部次長賴建信今（11）日表示，經濟部已經盤點到年底油氣供應，將不計成本朝向「量足價穩」目標努力。以色列及伊朗近日來頻頻交火，美國也因為談判受阻以及先前阿帕契直升機受攻擊，重新對伊朗展開攻擊；美國總統川普也誓言，將會展開猛烈攻擊，伊朗戰爭情勢再度升溫。這讓原本正在下修的國際油價再次反彈，目前布蘭特原油價格（BRENT）已達每桶約94美元；西德州原油價格（WTI）也從每桶「8字頭」，彈回91.5美元。根據中油統計，中油今年1至5月主要產品吸收金額合計為460.53億元，包括天然氣吸收223.6億元、汽油吸收98.97億元、柴油吸收78.61億元及LPG吸收59.35億元。賴建信說，到今年底的油氣供應已盤點，中油目前不計成本，朝向「量足價穩」目標努力，經濟部能源應變小組幾乎每天都開會，持續會用審慎態度觀察最近中東情勢影響，但強調無論是中東情勢，澳洲罷工等情況，「觀察最近中東情勢的影響。」對於中油財務狀況，他說，中油已吸收大量成本，預估短期內情況不緩解，政府仍會持續穩定物價繼續努力。