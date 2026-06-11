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總統府今（11）日召開記者會，公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。由於國民黨先前表態，不會推薦監委人選，屆時審查是否封殺兩人引發關注。據悉，國民黨事前疑似並不知情，國民黨團書記長林沛祥則表示，這涉及黨的整體立場，後續要回到黨團大會充分討論，也要跟黨中央進行完整溝通跟協調，凝聚共識後再對外說明。副總統蕭美琴今召開記者會，公布監察院正副院長和委員人選，其中監察院長提名人為曾任國大代表、立委的醫師陳永興，而副院長被提名人為現任監察委員王榮璋。值得一提的是，被提名人中，出現了前屏東藍委廖婉汝和新北市前副市長謝政達，由於國民黨文傳會主委尹乃菁日前表示，主張維持監察院，但不會配合總統府缺乏推薦人選細節、虛晃一招的假動作，不推薦監委人選。根據國民黨《違反黨紀處分規程》第17條，「黨員未經本黨事前書面同意，接受非本黨執政之政府延攬為政務官者，得處以停止黨權以上之處分」，倘若廖婉汝、謝政達事前未經過國民黨書面同意，恐怕已經違反黨紀。國民黨團書記長林沛祥說，監察院人事議題目前還在討論階段，而現階段最重要的不是急著搶麥克風，而是先把事情談清楚。畢竟這涉及黨的整體立場、國會運作以及未來政策方向，不是任何一個人拍板就算數。國民黨是有制度的政黨，後續還是要回到黨團大會充分討論，也要和黨中央進行完整溝通與協調，凝聚共識之後再對外說明。林沛祥說，會秉持負責任的態度，先討論、再定案；先溝通、再表態。相信經過黨團與黨中央充分交換意見後，一定能夠提出最符合黨整體利益、也最符合社會期待的方案。