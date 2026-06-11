效力北海道日本火腿鬥士的21歲小將孫易磊，今（11）日迎來本季日職初先發，交流賽對決央聯排名第4的橫濱DeNA。前一戰日本火腿剛以4：2擊敗對手，本場力推孫易磊追逐連勝，正面對決橫濱王牌東克樹。《NOWnews》整理6月11日，孫易磊本季一軍初先發對決橫濱DeNA的「轉播、賽程、比賽時間、數據分析」，讓您第一時間掌握最新賽況。
⚾6/11日職戰績表
太平洋聯盟：
中央聯盟：
⚾6/11孫易磊日職先發賽程
對戰組合：橫濱DeNA@北海道日本火腿鬥士
比賽場地：Es Con Field
比賽時間：17：00（台灣時間）
先發投手：孫易磊（日本火腿 0-0，0.00）VS東克樹（橫濱DeNA 5-3，2.11）
⚾孫易磊日職近況分析
孫易磊歷經去年9場一軍出賽後，休賽季跟隨台灣參與經典賽，累積大賽經驗，同時持續增重、重訓，今年先從二軍出發，出賽9場包含8場先發，拿下2勝、防禦率2.54。
⚾孫易磊最近一次出賽表現如何？
孫易磊最近一場出賽在6月4日對上中日龍二軍，由於已安排11日一軍先發，孫易磊該戰僅中繼1局，用16球投完1局無失分，飆出2次三振、1保送。
⚾孫易磊球速條件如何？有哪些主力球種？
孫易磊今年增重後，二軍具備均速150公里球速，最快球速則是2023年亞錦賽的157公里，此外最拿手球路為變速球，為了擔任先發投手，近年也培養出滑球、曲球等球路。
⚾孫易磊有機會拿到首勝嗎？挑戰隊史紀錄
孫易磊去年出賽9場尚未拿到日職一軍首勝，本場若能勝出，將以21歲4個月又121天，改寫日本火腿隊史最年輕奪勝的外籍選手。
⚾6/11孫易磊先發對手是誰？東克樹介紹
孫易磊今日交手橫濱DeNA，目前排在央聯B段班，勝率不到五成，但本場碰上的投手不好惹，是橫濱DeNA當家王牌左投東克樹，他生涯拿到新人王、2次勝投王、勝率王、金手套、3次入選明星賽與投手最佳九人。
現年30歲的東克樹，是2017年選秀第一指名，雖然身高僅170公分，但直球具備145公里以上均速，搭配多種成熟變化球，2018年就升上一軍以單季11勝拿下新人王，後續受制於傷勢，3年合計僅出賽22場，直到2023年完整復出後，躍升為橫濱DeNA王牌，連續3年拿到雙位數勝投，雖然2025年發生外遇事件重創形象，但該年仍舊以單季14勝8敗、防禦率2.19成績作收。
⚾6/11孫易磊日職先發轉播連結
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：DAZN
線上串流：DAZN、MyVideo
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太平洋聯盟：
|球隊
|比賽
|勝
|敗
|和
|勝率
|勝差
|埼玉西武獅
|61
|37
|22
|2
|.627
|-
|福岡軟銀鷹
|59
|35
|34
|0
|.593
|2.0
|歐力士猛牛
|60
|32
|27
|1
|.542
|5.0
|北海道日本火腿鬥士
|62
|33
|29
|0
|.532
|5.5
|千葉羅德海洋
|60
|28
|30
|2
|.483
|8.5
|東北樂天金鷲
|59
|21
|37
|1
|.362
|15.5
|球隊
|比賽
|勝
|敗
|和
|勝率
|勝差
|讀賣巨人
|60
|33
|25
|2
|.569
|-
|阪神虎
|58
|32
|25
|1
|.561
|0.5
|東京養樂多燕子
|60
|32
|27
|1
|.542
|1.5
|橫濱DeNA
|60
|25
|33
|2
|.431
|8.0
|廣島鯉魚
|57
|21
|33
|3
|.389
|10.0
|中日龍
|60
|21
|38
|1
|.356
|12.5
對戰組合：橫濱DeNA@北海道日本火腿鬥士
比賽場地：Es Con Field
比賽時間：17：00（台灣時間）
先發投手：孫易磊（日本火腿 0-0，0.00）VS東克樹（橫濱DeNA 5-3，2.11）
孫易磊歷經去年9場一軍出賽後，休賽季跟隨台灣參與經典賽，累積大賽經驗，同時持續增重、重訓，今年先從二軍出發，出賽9場包含8場先發，拿下2勝、防禦率2.54。
⚾孫易磊最近一次出賽表現如何？
孫易磊最近一場出賽在6月4日對上中日龍二軍，由於已安排11日一軍先發，孫易磊該戰僅中繼1局，用16球投完1局無失分，飆出2次三振、1保送。
⚾孫易磊球速條件如何？有哪些主力球種？
孫易磊今年增重後，二軍具備均速150公里球速，最快球速則是2023年亞錦賽的157公里，此外最拿手球路為變速球，為了擔任先發投手，近年也培養出滑球、曲球等球路。
⚾孫易磊有機會拿到首勝嗎？挑戰隊史紀錄
孫易磊去年出賽9場尚未拿到日職一軍首勝，本場若能勝出，將以21歲4個月又121天，改寫日本火腿隊史最年輕奪勝的外籍選手。
⚾6/11孫易磊先發對手是誰？東克樹介紹
孫易磊今日交手橫濱DeNA，目前排在央聯B段班，勝率不到五成，但本場碰上的投手不好惹，是橫濱DeNA當家王牌左投東克樹，他生涯拿到新人王、2次勝投王、勝率王、金手套、3次入選明星賽與投手最佳九人。
現年30歲的東克樹，是2017年選秀第一指名，雖然身高僅170公分，但直球具備145公里以上均速，搭配多種成熟變化球，2018年就升上一軍以單季11勝拿下新人王，後續受制於傷勢，3年合計僅出賽22場，直到2023年完整復出後，躍升為橫濱DeNA王牌，連續3年拿到雙位數勝投，雖然2025年發生外遇事件重創形象，但該年仍舊以單季14勝8敗、防禦率2.19成績作收。
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：DAZN
線上串流：DAZN、MyVideo