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球隊 比賽 勝 敗 和 勝率 勝差 埼玉西武獅 61 37 22 2 .627 - 福岡軟銀鷹 59 35 34 0 .593 2.0 歐力士猛牛 60 32 27 1 .542 5.0 北海道日本火腿鬥士 62 33 29 0 .532 5.5 千葉羅德海洋 60 28 30 2 .483 8.5 東北樂天金鷲 59 21 37 1 .362 15.5

球隊 比賽 勝 敗 和 勝率 勝差 讀賣巨人 60 33 25 2 .569 - 阪神虎 58 32 25 1 .561 0.5 東京養樂多燕子 60 32 27 1 .542 1.5 橫濱DeNA 60 25 33 2 .431 8.0 廣島鯉魚 57 21 33 3 .389 10.0 中日龍 60 21 38 1 .356 12.5

▲孫易磊今日將在主場迎接本季日職一軍初先發，正面對決橫濱DeNA王牌東克樹。（圖／取自日職官網）

▲現年30歲的東克樹是橫濱DeNA當家王牌，生涯拿到新人王、2次勝投王、勝率王、金手套、3次入選明星賽與投手最佳九人。（圖／取自橫濱DeNA海灣之星IG）

▲DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權。（圖／DAZN提供）

效力北海道日本火腿鬥士的21歲小將孫易磊，今（11）日迎來本季日職初先發，交流賽對決央聯排名第4的橫濱DeNA。前一戰日本火腿剛以4：2擊敗對手，本場力推孫易磊追逐連勝，正面對決橫濱王牌東克樹。對戰組合：橫濱DeNA@北海道日本火腿鬥士比賽場地：Es Con Field比賽時間：17：00（台灣時間）先發投手：孫易磊（日本火腿 0-0，0.00）VS東克樹（橫濱DeNA 5-3，2.11）孫易磊歷經去年9場一軍出賽後，休賽季跟隨台灣參與經典賽，累積大賽經驗，同時持續增重、重訓，今年先從二軍出發，出賽9場包含8場先發，拿下2勝、防禦率2.54。孫易磊最近一場出賽在6月4日對上中日龍二軍，由於已安排11日一軍先發，孫易磊該戰僅中繼1局，用16球投完1局無失分，飆出2次三振、1保送。孫易磊今年增重後，二軍具備均速150公里球速，最快球速則是2023年亞錦賽的157公里，此外最拿手球路為變速球，為了擔任先發投手，近年也培養出滑球、曲球等球路。孫易磊去年出賽9場尚未拿到日職一軍首勝，本場若能勝出，將以21歲4個月又121天，改寫日本火腿隊史最年輕奪勝的外籍選手。孫易磊今日交手橫濱DeNA，目前排在央聯B段班，勝率不到五成，但本場碰上的投手不好惹，是橫濱DeNA當家王牌左投東克樹，他生涯拿到新人王、2次勝投王、勝率王、金手套、3次入選明星賽與投手最佳九人。現年30歲的東克樹，是2017年選秀第一指名，雖然身高僅170公分，但直球具備145公里以上均速，搭配多種成熟變化球，2018年就升上一軍以單季11勝拿下新人王，後續受制於傷勢，3年合計僅出賽22場，直到2023年完整復出後，躍升為橫濱DeNA王牌，連續3年拿到雙位數勝投，雖然2025年發生外遇事件重創形象，但該年仍舊以單季14勝8敗、防禦率2.19成績作收。隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。