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聶永真一句反殺王鴻薇！狂吸破萬人搶按讚

韓劇《鐵拳教育》近期在台灣掀起熱烈討論，劇中描繪教師面對校園霸凌、教權受損的無力處境，引發不少教育工作者與家長共鳴。國民黨立委王鴻薇也分享觀後感，直言與近年台灣的真實狀況雷同，並點名教育部應正視問題。然而，貼文曝光後，卻意外引來知名設計師聶永真火力全開反擊，雙方隔空交鋒再掀話題。王鴻薇在Threads表示，最近有許多人推薦她觀看《鐵拳教育》，而她看完第一集後認為，劇情真實反映出當前教育現場「師道不存、教權沉淪」的困境。王鴻薇指出，最近台灣頻頻發生老師身心俱疲，甚至老師輕生的悲劇，但是教育部對檢討校事會議仍然拖牛步，讓第一線老師處於隨時被投訴、被調查的惡夢。「或許這部片應該第一個要看的，就是我們的教育部長了。」王鴻薇在文末更是喊話，老師加油、維護教權。不過，這番言論很快引來聶永真留言開嗆，他直接在貼文底下回應：「你自己都在霸凌台灣站在第一線的設計師了，怎麼好意思有臉出來講這個？」短短一句話狂吸1.8萬人按讚，比王鴻薇原貼文的讚數還高出許多。其實，兩人的恩怨源自先前台電企業識別系統更新爭議，當時王鴻薇質疑，聶永真在一年內接連拿下台電、中油等國營事業的設計標案，形容其為民進黨執政下的「標案常客」，並要求相關單位說明標案過程；聶永真則多次反駁外界質疑，強調一切皆依正常程序辦理。