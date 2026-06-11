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中彰生活圈重要跨縣市建設「大肚和美橋」通車進入倒數！台中市建設局宣布，該工程目前進度已突破90%，預計端午連假前將完成第二階段交通維持措施。為進行最後的引道鋪路與畫線，市府將於6月17、18日封閉台61乙西行線及新設濱海路引道，車流將調整為雙向各一車道通行，提醒民眾提前規劃行程。台中市建設局長陳大田表示，「大肚和美橋新建工程」為跨區重大交通建設，總經費近32億元。新建橋梁全長約1,440公尺、寬22公尺，規劃雙向4車道、2個慢車道，並於下游側設置人行與自行車共用道。陳大田指出，該工程完工通車後，往返台中大肚與彰化和美將不需再繞行超過10公里，車程可從過去的30分鐘以上，大幅縮短至約2分鐘。這不僅能有效提升跨縣市通行效率，更可串聯國道3號及周邊道路系統，進一步強化中彰生活圈交通運輸機能。建設局說，為完善彰化和美端橋梁引道銜接施工，並將交通衝擊降至最低，工程採取三階段交通維持措施。第一階段已於今年2月順利完成，第二階段則自2月6日實施至6月18日。此次6月17日至18日的施工，為第二階段最後一項重要工序，完成後將為後續工程銜接及通車準備奠定重要基礎。整體第二階段交維措施預計於端午連假前全數完成，並於 6月22日正式進入第三階段交維作業。6月17、18日兩路段封閉，針對施工期間的交通管制，建設局提出以下替代動線規劃，台61乙西行線（往伸港方向）： 施工期間將進行封閉，西行車流將引導至「新設引道東行線」通行，並調整為雙向各一車道。新設濱海路引道，同步封閉辦理瀝青鋪築及標線工程。為避免民眾誤入工區，濱海路周邊路口將配合實施交通管制，有通行需求的民眾請提早改走替代道路。建設局強調，施工期間現場將加強設置改道告示及警示設施，並配置交維人員協助引導交通，盡可能降低對通勤及地方交通的影響。市府已同步發布交通改道圖卡，呼籲用路人隨時留意最新交通資訊，提前規劃行程以維護行車安全。