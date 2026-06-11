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NBA總冠軍賽由聖安東尼奧馬刺與紐約尼克交手，隨著戰局移師紐約，全美也陷入了前所未有的籃球狂熱。黑衫軍馬刺隊在第3戰頂住客場壓力奪下系列賽首勝，將大比分追至1：2。聯盟官方在今（11）日第4戰開打前，正式公布了第3戰的收視數據，結果開出驚人紅盤，一舉寫下近28年來的最高收視紀錄。根據尼爾森（Nielsen）收視率統計，總冠軍賽第3戰平均吸引了2380萬名觀眾在線上收看。當比賽進行到僵持不下的第四節、美東時間晚間11點15分時，收視人口更衝上2630萬人的最高峰。這項驚人的數據，讓這場比賽成為自1998年芝加哥公牛大戰猶他爵士以來，近28年來全美收視人數最高的總冠軍賽第3戰。同時，這也是自今年美式足球超級盃（Super Bowl）結束之後，全美所有電視節目中觀看人數最多的一場轉播。除了傳統電視與串流轉播開出紅盤，本屆總冠軍賽在網路社群上的影響力更達到了史詩級的規模。聯盟官方指出，今年總冠軍賽前3戰在各大社群平台上已累積超過50億次的影片觀看量，寫下聯盟歷史新高紀錄。事實上，由尼克隊強勢拿下勝利的前兩場比賽，收視率就已經非常亮眼。系列賽前兩戰在聖安東尼奧舉行，平均收視人口達1668萬人，創下2018年以來的最佳開局。其中第一戰平均1693萬人，巔峰時近2000萬人收看、第二戰平均1643萬人，巔峰時也有1942萬人收看，展現出紐約大市場球隊睽違多年重返決賽的恐怖吸睛度。