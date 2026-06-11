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8旬嬤日走十公里！狂撿菸蒂「塞滿1192瓶」換錢

她為了貼補家用，長期投入資源回收工作，每天推著回收車撿菸蒂和回收物，步行距離約5至10公里，生活相當刻苦辛勞。

▲一名住在嘉義縣番路鄉的8旬老婦人，家中無固定收入，平時主要靠著每月國民年金補助維持生活。她為了貼補家用，每天推著回收車撿菸蒂和回收物，至今已累計撿拾菸蒂達1192瓶。（圖／嘉義縣政府提供）

至今已累計撿拾菸蒂達1192瓶（每瓶約600毫升），每瓶以20元維護金計算，共可兌換23840元，雖然這筆金額不大，卻能減輕家中經濟負擔

▲嘉義縣環保局長張輝川、番路鄉長蕭博勝及番路鄉民代表會主席林宜清日前特別前往探視，並將這筆救命錢頒發給阿嬤。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義「撿菸蒂換現金」爆紅！亂丟菸蒂小心被罰6000元

若在路上隨意亂丟菸蒂、口香糖、瓜果或隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣等，將依《廢棄物清理法》處新台幣1200元至6000元罰鍰。

▲嘉義縣舉辦「撿菸蒂換現金」引發廣大回響，大量菸蒂被民眾收集起來換錢。（示意圖／嘉義縣政府）

為了解決亂丟菸蒂造成的環境汙染，嘉義縣政府推出「菸蒂兌換政策」並已保持3年，其中，感人故事引來嘉義縣環保局長等人特別前往探視。嘉義縣環保局「菸蒂兌換政策」已連續推動3年，一名住在嘉義縣番路鄉的8旬老婦人，由於自身和家人都屬身心障礙者，家中並無固定收入，平時主要靠著每月國民年金補助維持生活。這名嘉義阿嬤近年也投入環保局推動的菸蒂兌換政策，，也讓她感受到各界關懷與支持。嘉義阿嬤的故事傳出後，嘉義縣環保局長張輝川、番路鄉長蕭博勝及番路鄉民代表會主席林宜清日前特別前往探視，並將這筆救命錢頒發給阿嬤，阿嬤對於政府的支持與陪伴表達深深感謝。據了解，嘉義縣環保局為了提升民眾參與便利性及回收效率，官方為了維持制度公平，若發現菸蒂有刻意泡水，以此增加重量的情形，經現場查驗後將不予回收兌換。但也要提醒民眾，各地環保局針對亂丟菸蒂行為均嚴格執法，若限期改善，屆期仍未完成改善者，將按日連續處罰，千萬別跟荷包過不去！