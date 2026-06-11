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議員質疑缺席 殷瑋：十數次幫忙吸菸區

殷瑋：「台北大縱走滿意度96％」

沈伯洋稱不排斥赴中 殷瑋狠酸：「要去當破口？」

台北市議員何孟樺與研考會主委殷瑋近日在議會針對無菸城市互槓，殷瑋今（11）日澄清自己沒有搶答，對於民進黨北市長參選人沈伯洋批評自己是擋箭牌，殷瑋反酸，證明沈伯洋只想攻擊不斷放箭，沒有政見，只想攻擊。殷瑋今接受《千秋萬事》專訪表示，沈伯洋批他態度高傲、覺得難過，他馬上展現幽默回應：「我怎麼捨得你難過？」，但話鋒一轉，他又質疑沈伯洋說他是蔣萬安的擋箭牌，「那沈伯洋所說的話就是箭，用意也不是給市政建議，而是批評和攻擊」，可以看出沈伯洋真正的心態。至於被何孟樺酸是高層，點名應該帶領發言人團隊，投入無菸城市稽查工作，殷瑋強調重點不在位置或職等，事實上，自己在政策參與推動過程，與新工處和清潔隊站在一起，只要心在基層，行動在基層，就是基層。在質詢當中，他也問：「議員妳去過嗎？」從她沒有回大概就可以知道答案。殷瑋呼籲，議員問政要從制度面，而不是針對個人，應該會稍微好一點，殷瑋表示，他前前後後不下十數次到吸菸區，特別是西門，去好好看清楚有哪些需要注意的事情，每一件可能會需要流汗的事情，也試著去幫忙做，親自去走一趟，在清潔隊去撿菸蒂的過程，去跟著看幫忙，發現哪個地方是吸菸的熱點，這些事情是他們親自做過的，都有影音為證，對於沈伯洋批評台北大縱走在蔣市府任內未有太多進展，稱台北登山步道應打造大台北天際線，殷瑋直言，台北大縱走平均參與的人次增加八成，滿意度96%，你可以去質疑數據，但不能放假消息說都沒有進展去抹黑大地處，你這樣講，大家怎麼可能不回應呢？針對沈伯洋指控雙城論壇是破口、是滲透，又稱若當選市長不排斥赴中國交流，殷瑋表示，要辦雙城論壇都要經過中央核准，每一次都是依法依規依程序申請，都是陸委會點頭我們才會去，而當初信誓旦旦說雙城論壇不但沒有效益而且是破口、是滲透，現在自己要去當破口被滲透，這是怎麼回事呢？