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總統府今（11）日召開記者會，公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達引發議論。據了解，新北市長侯友宜事前知情，但並非他推薦擔任監察委員。副總統蕭美琴今召開記者會，公布監察院正副院長和委員人選，其中監察院長提名人為曾任國大代表、立委的醫師陳永興，而副院長被提名人為現任監察委員王榮璋。值得一提的是，被提名人中，出現了前屏東藍委廖婉汝和新北市前副市長謝政達，由於國民黨文傳會主委尹乃菁日前表示，主張維持監察院，但不會配合總統府缺乏推薦人選細節、虛晃一招的假動作，不推薦監委人選，廖、謝被提名監委，是否會獲得國民黨認同引發關注。國民黨團書記長林沛祥則說，後續還是要回到黨團大會充分討論，也要和黨中央進行完整溝通與協調，凝聚共識之後再對外說明。台東前縣長黃健庭2020年被前總統蔡英文提名為監察院副院長，但卻引爆國民黨和民進黨反彈，國民黨第一時間更祭出停權處分，逼得黃健庭最後宣布婉謝提名，更說當初相信他清白、力主提名他的人，沒有站出來維護清白，還放任同志羞辱他，他在意名聲勝過任何位子，拿他當擋箭牌的有心人士，可以到此為止了。