2026世界盃將於美國、加拿大及墨西哥登場，除了賽事本身備受矚目，場上兼具實力與高顏值的足球明星也成為焦點。其中英格蘭中場Jude Bellingham不僅是皇家馬德里與國家隊核心，更憑藉時尚魅力跨足精品圈；西班牙新生代球星Pablo Gavi則以拚勁十足的球風與鄰家男孩形象圈粉無數；來自瑞典的20歲新星Lucas Bergvall，則以出色天賦和北歐王子般外型迅速累積人氣，成為本屆世足最受關注的男神代表。
🟡Jude Bellingham
2003年出生於英格蘭的Jude Bellingham，自幼便展現對足球的濃厚興趣。由於名字與家鄉球隊伯明翰城相近，他從6歲起便支持該俱樂部。身為警長的父親熱愛足球，經常向兒子分享自己在業餘球場上的精彩事蹟，以及未能踏入職業殿堂的遺憾，也因此讓年幼的貝林漢立下成為職業球員的目標。
如今的Bellingham不僅當今足壇最具代表性的新世代門面之一，更被視為Real Madrid與England national football team的重要核心，同時也是現代足球最全面的中場球員之一。加盟皇馬首個賽季便交出23球、13次助攻的亮眼成績，協助球隊拿下西甲與歐冠雙冠榮耀，迅速躋身世界級球星行列。
場外的Bellingham同樣受到矚目，憑藉出色外型與時尚感成為Louis Vuitton品牌之友，也是Adidas少數擁有個人專屬產品線的現役球員之一。
📍Jude Bellingham
2026世足英格蘭國家隊
生日：2003年6月29日（23歲）
身高：186公分
位置：中場
球衣號碼：10
效力球隊：皇家馬德里
IG：@judebellingham
🟡Pablo Gavi
Pablo Gavi是近年西班牙足壇最受期待的新生代球員之一。早在2022年世界盃期間，他就憑藉出色表現與帥氣外型獲得大量關注。雖然並非出身足球世家，但他從小便在La Masia青訓體系成長，展現驚人的足球天賦。
Gavi在青少年階段一路跳級發展，17歲便完成FC Barcelona一線隊初登場，之後更以隊史最年輕球員之一的身分進入西班牙國家隊，逐步成為俱樂部與國家隊未來的重要支柱。
外表看似斯文清秀的Gavi，球場上卻是另一種模樣。無論逼搶、鏟球或身體對抗都毫不手軟，因此獲得「玉面屠夫」的稱號。不過私下卻常因迷糊個性與不擅長綁鞋帶等趣事展現反差魅力，讓人氣持續攀升，就連西班牙王室Leonor公主都是他的粉絲！
📍Pablo Gavi
2026世足西班牙國家隊
生日：2004年8月5日（22歲）
身高：173公分
位置：中場
球衣號碼：9
效力球隊：巴塞隆納
IG：@pablogavi
🟡Lucas Bergvall
來自瑞典的Lucas Bergvall是近年歐洲足壇最受矚目的年輕新星之一。年僅20歲的他，以優秀的傳球能力、寬廣視野以及細膩控球技巧受到高度評價，被不少球探與媒體列為未來最具潛力的中場球員。
Bergvall出身足球家庭，父母與兄弟皆是足球員。他在瑞典青訓系統接受培養，職業生涯起步於布羅馬波伊卡納，並於2024年加盟Tottenham Hotspur。憑藉穩定成熟的表現，他很快便獲得球迷認可，同時逐步在瑞典國家隊建立地位。
除了足球天賦外， Bergvall的外型也讓許多球迷印象深刻，不僅擁有金髮藍眼與修長身形，還加上清秀五官，精緻的精靈型長相讓不少人形容他彷彿北歐童話中的王子，也有人認為他像是青春電影或奇幻影集裡走出來的Netflix男主角，因此擁有極高人氣。
📍Lucas Bergvall
2026世足瑞典國家隊
生日：2006年2月2日（20歲）
身高：186公分
位置：中場
球衣號碼：7
效力球隊：托特納姆熱刺
IG：@lucasbergvall
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2003年出生於英格蘭的Jude Bellingham，自幼便展現對足球的濃厚興趣。由於名字與家鄉球隊伯明翰城相近，他從6歲起便支持該俱樂部。身為警長的父親熱愛足球，經常向兒子分享自己在業餘球場上的精彩事蹟，以及未能踏入職業殿堂的遺憾，也因此讓年幼的貝林漢立下成為職業球員的目標。
場外的Bellingham同樣受到矚目，憑藉出色外型與時尚感成為Louis Vuitton品牌之友，也是Adidas少數擁有個人專屬產品線的現役球員之一。
📍Jude Bellingham
2026世足英格蘭國家隊
生日：2003年6月29日（23歲）
身高：186公分
位置：中場
球衣號碼：10
效力球隊：皇家馬德里
IG：@judebellingham
Pablo Gavi是近年西班牙足壇最受期待的新生代球員之一。早在2022年世界盃期間，他就憑藉出色表現與帥氣外型獲得大量關注。雖然並非出身足球世家，但他從小便在La Masia青訓體系成長，展現驚人的足球天賦。
外表看似斯文清秀的Gavi，球場上卻是另一種模樣。無論逼搶、鏟球或身體對抗都毫不手軟，因此獲得「玉面屠夫」的稱號。不過私下卻常因迷糊個性與不擅長綁鞋帶等趣事展現反差魅力，讓人氣持續攀升，就連西班牙王室Leonor公主都是他的粉絲！
📍Pablo Gavi
2026世足西班牙國家隊
生日：2004年8月5日（22歲）
身高：173公分
位置：中場
球衣號碼：9
效力球隊：巴塞隆納
IG：@pablogavi
來自瑞典的Lucas Bergvall是近年歐洲足壇最受矚目的年輕新星之一。年僅20歲的他，以優秀的傳球能力、寬廣視野以及細膩控球技巧受到高度評價，被不少球探與媒體列為未來最具潛力的中場球員。
除了足球天賦外， Bergvall的外型也讓許多球迷印象深刻，不僅擁有金髮藍眼與修長身形，還加上清秀五官，精緻的精靈型長相讓不少人形容他彷彿北歐童話中的王子，也有人認為他像是青春電影或奇幻影集裡走出來的Netflix男主角，因此擁有極高人氣。
📍Lucas Bergvall
2026世足瑞典國家隊
生日：2006年2月2日（20歲）
身高：186公分
位置：中場
球衣號碼：7
效力球隊：托特納姆熱刺
IG：@lucasbergvall