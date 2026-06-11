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北京打什麼算盤？陳冠廷曝下一步：要求輪船進行航行回報

中共虛構「管轄權」假象 陳冠廷急籲：提升巴士海峽、宮古海峽掌握力

針對中國交通運輸部宣稱於6月6日至10日在台灣東部海域執行所謂「海上交通專項執法和掃測行動」，並聲稱相關行動是因應日本與菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判，民進黨立法委員陳冠廷今（11）日表示強烈譴責，批評中國再次透過行政執法包裝政治主張，企圖將其單方面海洋聲索轉化為實際管轄權，逐步改變區域現狀。陳冠廷指出，根據中國官方公布資訊，此次行動動員海事巡邏船、測量船及救助船等大型公務船舶，於台灣東部海域執行巡航、掃測、船舶點驗及海域巡查等任務，並宣稱強化對相關海域的執法與交通管理能力，然而，台灣東部海域並非中國管轄水域，中國任何政府機關均無權於該海域對國際航行船舶進行執法、檢查或交通管制。陳冠廷表示，國際法與《聯合國海洋法公約》所規範的海域權利，並非透過單方面宣示即可取得，更不可能透過反覆派遣公務船執行所謂執法行動而產生合法性，中國不能自行宣稱擁有管轄權，再透過執法行動證明其管轄權存在，這樣的邏輯不符合國際法，不會獲得國際社會承認。陳冠廷進一步指出，此次事件最值得關注的並非單次航行本身，是中國海上治理策略已出現新的發展趨勢，過去中國主要透過海警船執行所謂維權執法，目的在於彰顯其海洋主張，此次則由交通運輸部主導的海事執法與測量行動，顯示中國正試圖將其影響力進一步延伸至交通管理、航運秩序及海域治理層面。陳冠廷分析，若中國未來持續透過海事巡邏船、測量船及相關公務船在台灣東部海域執行常態化巡航與測繪作業，下一步極可能要求中國籍貨輪、商船及漁船向中國主管機關進行航行回報，甚至逐步要求第三國船舶遵循相關規範，屆時中國所追求的將不單是政治宣示，將透過實際管理行為建立交通秩序管理權，進而塑造其對特定海域具有實質管轄能力的既成事實。陳冠廷表示，從近期中國公務船航行路徑觀察，北京正逐步強化巴士海峽與宮古海峽兩大戰略通道的存在與部署，此次公務船由巴士海峽進入台灣東部海域並採逆時針方向航行，未來不排除再由宮古海峽進入，採順時針方向完成環台巡航，以累積相關公務船遠海航行、交通管理及執法經驗，同時藉由常態化活動逐步強化其管轄敘事。陳冠廷指出，巴士海峽與宮古海峽不僅是中國海空兵力進出西太平洋的重要戰略通道，更是未來可能實施海空封控及區域拒止的重要節點，中國若持續加強相關海域的巡弋與管理行動，將代表其戰略重心已逐漸由台灣海峽延伸至台灣東部海域，相關發展值得高度警戒。陳冠廷認為，近年中國持續在金門周邊海域、台灣海峽、東沙海域、南海以及台灣東部海域增加海警、公務船及軍事力量部署，已形成多方向、多層次的複合式施壓態勢，這已非過去單純的灰色地帶襲擾，是結合軍事威懾、行政執法、交通管理與認知作戰等多重手段，逐步建立實質控制能力的新型態壓力模式。陳冠廷強調，政府相關部門必須正視東部海域安全情勢變化，持續強化海域監偵、海巡勤務部署及跨部會應變機制，同時提升對巴士海峽及宮古海峽等重要戰略通道的掌握能力，避免中國透過長期、低強度但持續性的行政與交通管理行動，逐步侵蝕我國海洋權益。國安會祕書長吳釗燮昨（10）日也指出，中國宣稱展開所謂執法行動，根本是披著羊皮的擴張主義，嚴重威脅區域和平與穩定，而這種在台灣的專屬經濟海域內騷擾一般商船，企圖虛構擁有管轄權的假象，將嚴重升高區域緊張局勢，他也呼籲在該海域航行的所有商船，直接無視中共海警的無線電呼叫。陳冠廷最後表示，中方此次由交通運輸部所屬海事系統出動大型海事巡邏船、測量船及救助船，這顯示中國正試圖以所謂航安管理、交通管制及海事巡查等行政手段，包裝其海洋主張，將政治問題轉化為行政管轄問題，藉由常態化巡航與執法敘事，逐步營造其對相關海域擁有管轄權的假象，但台灣周邊海域的法律地位與航行秩序，不會因中國單方面宣示或執法行動而改變，台灣將持續與理念相近國家深化合作，共同維護自由航行權利及印太地區自由開放的海洋秩序，反對任何以行政執法包裝擴張主張、片面改變現狀的行為。