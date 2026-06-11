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以下為第7屆監察委員被提名人簡介：

第6屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今（11）日上午介紹第7屆正、副院長及監察委員被提名人，其中正院長將提名前立委陳永興、副院長將提名前立委王榮璋；另外，值得關注是，新北市長侯友宜核心副手謝政達、前藍委廖婉汝、民進黨廉政會主委邱駿彥、前衛福部長邱泰源也入列提名名單中。蕭美琴表示，這次提名，總統希望打造「人民的監察院」，對於提名人選，總統有三個重要的考量，第一，專業領域有廣度，全面發揮監察量能；第二、人權守護有溫度，加強關照弱勢權益；第三、在地連結有深度，積極傾聽民眾需求。他說，未來的監察院會是人民與政府的橋樑，領航者必須具備深厚的人權素養與公義的信念。1.監察委員並為院長被提名人陳永興先生學生時代就參與原住民服務，畢業後從事精神科醫療。曾任臺灣人權促進會會長、國大代表、立法委員、高雄市衛生局局長及羅東聖母醫院院長與門諾基金會董事長。曾發起二二八公義和平運動，投身總統直選憲改工程；推動教育與社福法案，投入偏鄉長照服務，實為臺灣民主公義和人權保障的重要推手。2. 監察委員並為副院長被提名人王榮璋先生現任監察委員兼人權委員。長期服務於社會公益團體，深耕人權保障工作；曾任兩屆立法委員，推動國民年金、財政紀律及租稅改革法案。監委任內，致力身障者平權，監督政府落實相關國際公約，以深厚社福專業，為國家人權委員會制度化運作貢獻力量。3. 被提名人高天惠Eleng Tjaljimaraw女士現為台灣基督長老教會玉山神學院講師，曾任台灣基督長老教會助理總幹事、總統府原轉會、行政院促轉會委員，堅守公義、平權理念，促進原民權益，受到信賴與肯定。4. 被提名人張菊芳女士現任監察委員，執業律師逾25年，曾任北律理事長等，長期投身公共事務，致力司改、性平、兒少及弱勢人權保障。監委任內，以深厚法律專業與公民團體實務經驗，認真敬業行使職權；人權會首年委員任內，督辦兒少性侵系統性訪查，提出遭受行政不法、網路性別暴力等人權報告，深受肯定。5. 被提名人張烽益先生現為台灣勞動與社會政策研究協會執行長。富勞動、社政專長。長期投入政策研究，倡議制度改革，以促進勞工權益保障，落實勞動人權，是勞權團體重要意見領袖。6. 被提名人林惠芳女士現為中華民國智障者家長總會秘書長，具社會工作專業，長期投入身障者權益保障，力促公私協力推動以人為本的社福體系，公共參與歷練豐富，共事者譽為「社福界的阿信」。7. 被提名人孫一信先生現為台灣社會福利總盟秘書長，專長人權、社福領域。致力維護身心障礙者權益，關注稅改、年金、居住等結構性人權議題，積極參與社福政策推動與制度改革倡議，實務經驗豐富。8. 被提名人李麗芬女士現為台灣展翅協會副理事長，具兒少人權專業。曾任立法委員、衛生福利部政務次長，兼具公私部門促進及保障兒少人權實務經驗，對臺灣相關法制接軌國際標準，深具貢獻。9. 被提名人陳景峻先生現任監察委員，歷練中央與地方重要職務，從政經歷完整，兼具行政、立法與監察經驗。監委任內，巡察地方、傾聽民意，主動調查社會矚目重大案件，助益行政效能。10. 被提名人彭紹瑾先生現為執業律師。曾任地檢署檢察官，致力伸張司法正義；擔任4屆立法委員，嚴謹理性問政；嗣接任公平會副主任委員，維護交易秩序與消費者權益，表現專業穩健。11. 被提名人廖婉汝女士現為屏東城鄉發展文教基金會董事長。出身教育體系，曾任2屆國民大會代表，參與推動臺灣民主轉型修憲工程；並任5屆立法委員，深耕國會，具豐富中央問政經驗。12. 被提名人葉宜津女士現任監察委員，曾任6屆立委，具交通問政專業，並關注轉型正義。監委任內，延續對交通施政與ESG的瞭解，致力調查有關公共運輸、資訊設備及關鍵基礎設施等受矚目案件。13. 被提名人林麗瑩女士現任最高檢察署書記官長，歷任各審級檢察事務，具深厚法學素養。曾任司法院政風處處長，及主責法務部司改國是會議幕僚工作，對機關廉政、司法制度與人權保障均有深度瞭解。14. 被提名人侯廷昌先生現任臺灣高等法院法官兼庭長。長期從事刑事審判，累積完整審級實務歷練，具保障人權憲法意識，並致力於訴訟制度改進，落實公平審判，增進人民對司法的信賴。15. 被提名人李光章先生現為臺灣民主基金會副執行長，具完整職業外交官經歷，嫻熟國際事務及歐美人權制度，曾協助臺灣與國際監察機構交流，近年並積極促進公民團體深化民主人權、接軌國際。16. 被提名人林文程先生現任監察委員，具國際關係學養，曾任國安會諮詢委員、智庫執行長。監委任內持續參與國防及外交委員會，並曾任國家人權委員會委員，對監察院國際交流事務多所貢獻。17. 被提名人賴鼎銘先生現任監察委員，曾任大學校長，兼具高教行政與資訊傳播專長。監委任內，在教育文化、國家安全、國防自主、資訊安全及網路詐騙等面向，著力甚深，富有成效。18. 被提名人邱駿彥先生現為中國文化大學法律學系教授，曾任2屆臺灣勞動法學會理事長，並長期擔任勞資爭議主任仲裁委員，參與勞動法制研究與實務推動，保障弱勢勞工人權。19. 被提名人徐光蓉女士曾任教臺灣大學多年。長期投入環境保護運動和政策分析研究，並關注氣候變遷議題，去年獲得台灣環境保護終身成就獎殊榮，為兼具學術研究、實務推動及國際參與之優秀人才。20. 被提名人邱泰源先生曾任臺大醫學院教授、醫師公會全聯會理事長、立法委員、衛福部部長。長期深耕全人醫療及社區醫療照護，熟稔衛福體系運作、健康台灣國政願景及國際醫療參與，建樹良多。21. 被提名人賴振昌先生現任監察委員，具執業會計師經驗，並曾任大學校長及立法委員。監委任內，兩度擔任財經委員會召集人，帶領水資源、農業綠能發展通案研究，調查結構性問題，提出具體改善建議。22. 被提名人莊勝榮先生現為執業律師，具有豐富之民、刑事及行政訴訟經驗。曾任國大代表，參與憲政改革；秉持法律專業，長期投身司法制度改革，富有推動社會進步的使命感與行動力。23. 被提名人吳梓生先生現為律師全聯會副理事長，曾任臺中市法制局局長，熟稔政府採購、智慧財產等訴訟非訟事務，並長期參與國際律師業務交流，致力深化法治、司法獨立及人權保障等普世價值。24. 被提名人王志誠先生筆名路寒袖，擅長詩歌、散文等創作與各種編輯事務。曾任國家文化總會副秘書長、高雄市及臺中市文化局局長。對豐富台語美學、促進藝文發展，傳承主體認同，深具影響力。25. 被提名人Iban Nokan先生曾任考試委員，現任教國立聯合大學。自日本東京大學負笈歸國後，長期參與推動原住民族歷史正義與權利回復，積極投身公共事務、人才培育，促進社會對原住民族權利、多元文化與國家責任之理解。26. 被提名人謝政達先生前新北市勞工局局長、副市長。執業律師多年，長期關注勞動人權，協處重大勞資爭議；並參與中央建構勞動法制，致力革新地方勞政，積極提升勞動權益，促進勞資關係和諧。27. 被提名人林佳範先生現為臺灣師範大學副教授，具人權與法學專長。曾任行政院促轉會委員，長期參與人權促進、司法改革相關公民團體運作，致力於校園推動人權、民主及法治教育。28. 被提名人許有為先生現任不當黨產處理委員會專任委員，具法政學養，對民主憲政及人權保障素有研究。自法國學成歸國後，投身促進轉型正義工作，並於大學講授憲法課程，為深化臺灣民主貢獻所長。29. 被提名人趙卿惠女士現任臺南市副市長。曾擔任記者多年，秉持以人民角度審視公共事務；後深耕臺南市政，歷練研考會主委等重要職務，推動公眾參與、風險管控及廉政管理機制，增加人民信任。