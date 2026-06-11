總統府今（11）日召開記者會，公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達引發議論。過去和謝政達一同在新北市府服務的藍委吳宗憲說，要看有沒有肩膀跟勇氣實話實說，還是遇到政治案件就轉彎，這是主要的評判標準，就是實質審查，哪一個黨不是重點。

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新北市前副市長被提名監委　吳宗憲急喊話

針對謝政達被提名監察委員，吳宗憲說國民黨就是實質了解他過去的狀況，監察委員到底有沒有肩膀跟勇氣實話實說，還是像一些監委，遇到政治案件就轉彎或不同想法，這是國民黨未來看待這件事情的主要判斷標準。

至於謝政達跟廖婉汝被提名監委是否意外，吳宗憲說就實質審查，哪一黨不是重點，應該是這個人有沒有心為國家做事？一般民主國家，監察權行使其實都是在國會。但因為我們是走五權憲法，現在有監察院，當然希望說監察委員他能夠，不分黨派實質為國家做事。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...