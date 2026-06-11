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▲Red Velvet成員瑟琪的表妹秀珍驚傳離世。（圖／翻攝自秀珍IG@sukyzin）

韓國YouTuber「Sukyzin」（本名姜秀珍）驚傳離世，享年30歲，由於她是女團Red Velvet瑟琪的表妹，因此消息曝光後迅速引發韓國娛樂圈與粉絲關注，家屬今（11）日透過YouTube頻道留言區證實噩耗，表示姜秀珍已於本月7日因突發事故離世，由於秀珍前陣子才剛跟瑟琪一同到濟州島拍片，因此突如其來的消息讓許多訂閱者與網友相當震驚。根據家屬發布的內容指出，發文者自稱是姜秀珍的表姊，並向長期支持她的粉絲表示：「我們最愛的秀珍，已於本月7日因突發事故成為天上的星星了。」家屬也希望曾經喜愛她影片內容的觀眾，能夠為她獻上最後的祝福與祈禱，同時給予家人一些空間整理悲傷情緒，平靜送她最後一程。姜秀珍過去因與Red Velvet成員瑟琪的親戚關係受到外界關注。據韓媒報導，她年幼時曾經歷親姊姊離世，因此與瑟琪建立起相當深厚的感情，兩人關係宛如親姊妹般親近。瑟琪過去也曾在社群平台分享兩人一起到日本京都旅遊的照片，姐妹般的互動讓不少粉絲留下深刻印象。除了「瑟琪表妹」身分之外，姜秀珍近年也透過YouTube頻道「Sukyzin」累積不少人氣，她經常分享日常生活、美妝穿搭以及個人生活紀錄，憑藉自然親切的風格吸引大批粉絲追蹤。如今驟然傳出離世消息，許多粉絲紛紛湧入頻道與社群平台留言哀悼，希望她一路好走。截至目前為止，韓國媒體與家屬僅透露姜秀珍因「突發事故」身亡，但並未進一步公開事故類型或詳細原因。相關單位也尚未發布更多說明，因此外界仍無法得知事發經過。隨著消息持續發酵，許多網友也呼籲尊重家屬隱私，等待後續官方資訊公布，不要過度揣測事故真相。