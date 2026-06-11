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美國與伊朗戰爭再度開啟，在美軍阿帕契直升機被伊朗擊落後，美國總統川普表示，如果和平協議未能敲定，美國將「非常猛烈地」攻擊伊朗。美國戰爭部長赫格塞斯預告，不會只炸今晚，明天可能會有更猛烈攻勢。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）10日表示，美軍將執行總統川普的命令，對伊朗發動「強烈」且「明確」的軍事打擊。他還暗示，相關軍事行動可能持續到第2個夜晚。根據CBS報導，赫格塞斯10日在佛州的美國中央司令部（U.S. Central Command）總部聽取簡報，在川普威脅要進行一輪大規模打擊後，美軍今晚轟炸伊朗境內的「關鍵設施」。他表示，「中央司令部今晚很忙，因為川普總統說我們將嚴厲打擊伊朗，而我們也會這樣做」，他強調將進行「強有力的」和「明確的」打擊。赫格塞斯告訴媒體，目標是讓伊朗與美國達成正式協議，並指責伊朗談判代表拖延美國談判代表的進程。「如果需要用炸彈談判，我們就用炸彈談判。而且我們很擅長這麼做」。不僅如此，赫格塞斯還預告：「今晚將進行強烈的打擊，將會很明確。如果明晚還有行動，同樣會強烈且明確。」美國中央司令部表示，此次空襲是對伊朗無端持續侵略的回應，2名熟悉空襲情況的美國官員稱，空襲目標是伊朗的關鍵設施，例如彈藥庫、指揮控制端點和倉庫。 同時也否認了伊朗封鎖荷姆茲海峽的說法，強調「今晚商船繼續進出荷姆茲海峽。」第一波行動在美國當地時間週三晚間暫時結束。美國中央司令部表示，中央司令部部隊對伊朗境內的軍事監視設施、通信系統和防空設施發動了打擊。美國海軍陸戰隊、空軍和海軍的艦艇，針對伊朗境內造成美國軍隊和途經該地區水域的國際商船構成威脅的目標發射了精準打擊。」