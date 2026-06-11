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國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，日前出席亞洲協會座談時遭一名旅美中國籍人士嗆聲，疾呼「擁抱共產黨，台灣變香港」，後續除被帶離現場外，更傳出有中國黑幫對其恐嚇威脅。對此立委王定宇表示，紅色的力量進到國民黨的活動，去幫忙維勢、驅趕不一樣的聲音，甚至是中國人質疑共產黨獨裁竟被驅逐，如果國民黨的祖師爺不管是蔣介石或蔣經國，「看到鄭麗文這一幕，可能會氣到跳起來」。王定宇表示，該名旅美中國籍人士，發言的場合是一個自由民主的美國社會，但是是在國民黨辦的座談會會場，沒想到現場一大堆中共小粉紅跟鄭麗文的支持者，把這人趕出去。王定宇，此事件凸顯幾個本質，首先中國國民黨根本不是親近中國，而是親近中共與習近平。否則一個中國人在會場發言，有他的發言自由，為什麼把他趕出去？可見國民黨跟鄭麗文的路線是親近中共，並不是親近中國，否則這中國人為什麼被請出去？其次，在自由民主的美國社會，竟然會有中國人用黑幫的背景去騷擾一個發言的人，這種行為很典型的屬於中國的長臂管轄、跨境鎮壓。跟在台灣最近發生，有人跑去脫口秀喜劇的表演場合潑漆，是雷同的行徑。王定宇指出，這種事情在任何民主國家不能容許，美國不管是FBI或相關執法機構，應該調查清楚。中共把公權力去侵犯美國的公權跟主權，進行長臂管轄，美國之前已經查辦了多起這樣的事件，相信這件事情會引起美國執法單位重視。王定宇說明，為什麼中國的小粉紅要到鄭麗文的會場幫助陣、驅趕不同聲音？為什麼中國黑幫要幫鄭麗文出頭？答案很簡單，因為鄭麗文在美國是傳達中共習近平的聲音。王定宇說，中國當然要出力來幫鄭麗文維勢。因為鄭麗文不是傳達民主台灣的聲音，也不是要跟自由民主的美國交流。是利用來自民主台灣的政黨，卻幫獨裁中國的共產黨習近平在美國造勢，這才是鄭麗文美國行的本質。最後王定宇表示，所以基於這個本質，會場裡面讓紅色的力量進到國民黨的活動場域，去幫她維勢、驅趕不一樣的聲音。甚至是講話的是中國人，質疑共產黨是獨裁的，竟然會被國民黨的場合把它驅逐出去，如果國民黨的祖師爺，「不管是蔣介石或蔣經國看到鄭麗文這一幕，可能會氣到跳起來」。