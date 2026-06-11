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NBA總冠軍賽第4戰今（11）日於紐約麥迪遜廣場花園開打。雖然聖安東尼奧馬刺隊在上半場靠著三分雨取得大幅領先，但下半場卻風雲變色，最終尼克以107：106驚天逆轉馬刺。當家超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在一次攻防中不慎肘擊紐約尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）的下巴。裁判在看回放過後，判罰文班亞馬一次一級惡意犯規。這記判決瞬間敲響馬刺隊警鐘，因為文班亞馬的惡意犯規點數已累積至3分，距離自動禁賽僅剩一步之遙。第三節比賽中，文班亞馬與唐斯在三分線外進行激烈的對位與肢體糾纏。在一次轉身動作中，文班亞馬高舉的肘部直接狠狠砸在了唐斯的下顎上。裁判隨即鳴哨中斷比賽，並走向場邊觀看重播。儘管從畫面來看，文班亞馬的肘擊動作明顯是無意的，但在總冠軍賽的戰況下，真實意圖並非唯一考量。裁判最終認定這是一記「不必要的接觸」，當場宣判文班亞馬一級惡意犯規，送給尼克隊兩次罰球兼球權。這記一級惡意犯規之所以讓全聖安東尼奧的球迷冷汗直流，是因為根據NBA官方規定，球員在季後賽期間的惡意犯規點數採累計制，一級惡犯算1分、二級惡犯算2分，只要累積滿4分，下一場比賽將自動被處以禁賽處分。文班亞馬在季後賽第二輪強碰明尼蘇達灰狼隊時，就曾因為對里德（Naz Reid）揮肘而領到一次二級惡意犯規，當時讓他直接進帳2分。如今加上對唐斯的這記一級惡犯，文班亞馬的惡意犯規點數已經來到3分。這意味著在接下來的系列賽中，文班亞馬只要再吞下任何一次惡意犯規，他就必須在下一場總冠軍賽坐板凳。美媒隨即聯想到2016年的經典案例，當時金州勇士隊的格林（Draymond Green）正是因為累積惡意犯規點數，在總冠軍賽第5戰慘遭禁賽，最終成為系列賽被逆轉的關鍵轉折點。更讓紐約媒體群情激憤的是，文班亞馬在第3戰曾對尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）使出爭議性的推人動作。雖然當時聯盟賽後審查決定不追加惡意犯規，但如果當時官方決定判罰，文班亞馬在今天領到這記惡意犯規後，下一場比賽就會被禁賽。雖然聯盟辦公室在賽後仍有權力重新審查，並決定是否要取消文班亞馬此役對唐斯的一級惡犯，好讓這位聯盟當紅炸子雞免於禁賽威脅。但考量到文班亞馬在第3戰已經逃過一劫，若聯盟此時再度因其球星光環而破寬貸，恐將背負雙重標準的巨大罵名。