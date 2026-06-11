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韓國男星金武烈近期因主演《鐵拳教育》再度受到關注，劇中展現「西裝暴徒」的強烈氣場與成熟魅力，戲外則是演藝圈出了名的愛妻代表。他與演員尹昇娥結婚至今感情依舊甜蜜，而兩人當年的戀情曝光過程，起因竟是一篇金武烈酒後誤發的告白文。2012年時，金武烈某天深夜飲酒後，在推特上（現X）上傳一篇肉麻的感性告白，原本是想私下傳給尹昇娥的訊息，卻因意外發成公開貼文。他在文中傾訴思念之情：「喝了酒的深夜裡一直想起妳，想聽妳說話，也好奇妳現在的模樣。想打電話卻怕妳睡著了，只能把心情寫成訊息。」字裡行間滿是思念，也立刻引起網友熱議。金武烈接著寫下：「原本只剩一半的金武烈，因為妳的出現，好像終於要變成完整的一個人。」短短一句話展現滿滿愛意，文末更附上一句「我想妳」，讓不少網友立刻察覺兩人關係非比尋常。貼文很快在網路上瘋傳，也讓原本低調交往中的兩人意外公開戀情。事後金武烈曾在綜藝節目談到這段往事，坦言當時相當緊張，因為那個年代公開戀愛並不像現在普遍，因此很擔心會對兩人造成影響。所幸尹昇娥始終以正面態度面對，也讓他十分感激。尹昇娥後來則在個人頻道笑著回憶：「我們的公開戀情就是從那篇文章開始的，大概只交往三個月後事情就發生了，說起來算是他闖禍了。」幽默反應讓粉絲聽了也忍不住發笑。而兩人最終於2015年攜手步入婚姻，並在2023年迎來兒子，組成幸福的一家三口。