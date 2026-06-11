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副總統蕭美琴今（11）日宣布，總統賴清德將提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名前藍委廖婉汝等27人擔任監委。對此，陳永興表示，要向全民承諾，絕對會超越黨派，以超然立場發揮監察院功能，促進台灣社會公益。蕭美琴今召開「第7屆正、副院長及監察委員被提名人記者會」，宣布將提名前立委陳永興擔任院長、副院長將提名前立委王榮璋；另外，值得關注是，新北市長侯友宜核心副手謝政達、前藍委廖婉汝、民進黨廉政會主委邱駿彥、前衛福部長邱泰源也入列提名名單中。蕭美琴介紹，陳永興曾任台灣人權促進會會長、國大代表、立法委員、高雄市衛生局局長及羅東聖母醫院院長與門諾基金會董事長，曾發起二二八公義和平運動，投身總統直選憲改工程；推動教育與社福法案，投入偏鄉長照服務，創辦民報為轉型正義發聲，實為台灣民主公義和人權保障的重要推手。陳永興致詞則說，今天被提名出任監察委員、副院長或院長，深感責任重大，監察院應該是追求公平正義的機構，也是保障人權的單位，希望能和所有委員一起努力，提升監察院的功能，確實改善政府的廉能、減少公務員貪腐，也徹底落實國民人權的保障、照顧弱勢權益，並和國際人權潮流接軌。陳永興說，要謝謝總統的信任，託付這樣的責任，也要向全民承諾，絕對會超越黨派，以超然立場發揮監察院功能，促進台灣社會公益，保障國民人權、回應民眾期待。